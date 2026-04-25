Tenerife se asegura un billete a la Liga Iberdrola

Tenerife se garantiza un ascenso a la Liga Iberdrola. Cuesta Piedra, Fedes o Guía, uno de los tres, acompañará al Haris el próximo año en la máxima categoría del voleibol femenino español… y ojo, que podrían ser dos. Fue un viernes redondo para el voleibol femenino tinerfeño, que vio cómo sus tres representantes en la fase de ascenso a la Liga Iberdrola, que se disputa desde este jueves en el Quico Cabrera, se metían en las semifinales del torneo.

Teniendo en cuenta que los ganadores de las semifinales consiguen directamente el billete a la máxima categoría, Tenerife ya tiene asegurado un equipo en la élite: saldrá del duelo que enfrentará esta tarde a Élite Vóley y Fedes Ascensores La Laguna, a las 17:00. La pena, claro, es que uno se quedará por el camino. A las 19:30 se disputará la otra semifinal, en la que el Cuesta Piedra se medirá al Leganés.

Todo ello después de que ayer el Élite firmara su pleno de victorias en el Grupo B al imponerse precisamente al Voleibol Leganés por 3-1 –ya había superado el jueves al Guía–, y de que el Fedes lograra justo lo que necesitaba para seguir adelante: un 3-0 (25-13, 25-15, 25-19) sin discusión ante el Barça, al que también doblegó con claridad el Cuesta Piedra en el turno de tarde por 3-1. Las de Francis Hernández avanzaron como primeras del Grupo A tras llevarse el derbi ante el Fedes el jueves; y las laguneras, como segundas.

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En chicos, el Arona de Kako Hernández se despidió de la fase de ascenso tras caer ayer en el tie break ante el Grupo Egido (3-2), cerrando su participación sin victorias después de haber perdido también el jueves frente al San Sadurniño.