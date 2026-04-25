El Arona Guanches busca su sitio entre los grandes

Día señalado para el hockey tinerfeño. El Arona Tenerife Guanches se presenta, por primera vez en su historia, en unos playoffs de la Liga Élite de hockey línea, y lo hace con una ambición que va bastante más allá de simplemente estar. El conjunto sureño, segundo en la fase regular, se mide este sábado (19:00 horas) al Rubí Cent Patins en una semifinal a dos partidos –con un tercero si hace falta– en la que, a priori, parte con cierto favoritismo. El duelo de vuelta se disputará el próximo sábado 2 de mayo (18:00) en el pabellón de Las Galletas. Si la eliminatoria no queda resuelta, el domingo, también en Las Galletas, se jugaría el tercer y definitivo partido a las 12:00.

Con serias opciones de campeonar arranca el conjunto sureño su andadura en un playoff en el que no se puede obviar el favoritismo del Molina Sport. La escuadra grancanaria viene de firmar una temporada regular impecable: pleno de 18 victorias y la Copa del Rey en el bolsillo, precisamente frente al Cent Patins. Ante el gigante grancanario ha sido el Guanches el único capaz de mirarle de tú a tú y poner en duda su dominio, con aquel 4-5 en Tenerife que pudo caer para cualquiera.

Esa condición de aspirante con todas las letras también se respira en el vestuario guanche. Asier Gayoso, entrenador-jugador y ante uno de los retos más estimulantes de su dilatada carrera, tiene claro que estos playoffs «son una muy buena oportunidad de conseguir algo grande».

Eso sí, para medir lo que está pasando ahora, toca mirar un momento atrás. Hace un año, los Guanches se agarraban a la categoría en el último suspiro, literalmente, con un gol de Eric Baldwin que evitaba el descenso. Aquella salvación agónica empujó al club sureño a darle una vuelta profunda a su proyecto. Estaba claro que seguir igual no era una opción.

El resultado de aquella reestructuración ha sido poco menos que una metamorfosis total, con varios fichajes de talla mundial que le han cambiado la cara a un equipo que mejoró drásticamente en cuanto resultados y mentalidad. «Se nota que viene ahora lo bueno de la temporada», explica Gayoso sobre una sensación muy presente en los entrenamientos en los días previos a la eliminatoria.

Una semifinal con cuentas pendientes

Se trata la del Cent Patins de una semifinal con cuentas pendientes. El conjunto catalán ya sabe lo que es tumbar al Arona Guanches esta temporada. Fueron ellos quienes apartaron a los tinerfeños en la Copa del Rey. Asier Gayoso reconoce que hay «muchas ganas de revancha», además de admitir que contra ellos fueron partidos de los que hay «mucho que aprender y que corregir».

Deja una buena lección lo ocurrido hace unos días en el Pabellón de Las Galletas de cara a este playoff, especialmente pensando en la semifinal. El Arona Tenerife Guanches cayó en casa en una derrota contra todo pronóstico ante el Castellón, colista que hasta ese momento solo había ganado un partido. «Fue un partido un poco raro porque ellos llegaron tarde y no se cumplieron los tiempos regulares de calentamiento ni de descanso, y todo fue un poco apresurado porque tenían que coger un vuelo de vuelta. En ningún momento te diría que estábamos en mentalidad de partido. Es una lección importante de cara a los playoffs: está claro que, si no estás en mentalidad de partido, cualquier equipo te puede ganar», reconoce el entrenador y jugador de la escuadra sureña sobre un encuentro que, lógicamente, no empaña una liga regular sencillamente sobresaliente de los isleños.

«Podemos plantarle cara al Molina»

Aunque ahora mismo todo pasa por la semifinal, cuesta no mirar de reojo a una posible final contra el Molina Sport. El conjunto grancanario tendrá antes que sacar adelante su cruce frente al Espanya HC. «Ese pensamiento está ahí», admite Asier Gayoso, que, aunque pone el foco en el Cent Patins, cree que, llegado el momento, su equipo puede mirarle a los ojos al gran favorito. «Creo que sí que le podríamos plantar cara y ganar la final. Por eso comento el tema de los nervios, porque estamos deseando poder luchar por el título, pero antes hay que ganar esta eliminatoria y queremos hacer las cosas bien», afirma el navarro sobre unos playoffs que los Guanches disputan por primera vez y que juegan para ganarlos.