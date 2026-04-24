Pruebas mixtas
Las Teresitas acoge la Tenerife Swimrun 2026
Está prevista la participación de más de 130 deportistas entre las diferentes categorías
El díA
La Playa de Las Teresitas será este sábado día 25, un año más, el epicentro del swimrun en Canarias con la celebración de la Tenerife Swimrun 2026, una prueba que alcanza su séptima edición en la isla y que consolida este emblemático enclave de Santa Cruz como uno de los escenarios idóneos para esta disciplina. En la presentación oficial de la prueba estuvieron presentes la consejera de Deportes del Cabildo de Tenerife, Yolanda Moliné; la concejala de Deportes del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, Alicia Cebrián; y el director de Swimrun Series Canarias, Andy Ortega, acompañados por el atleta Javier Hernández.
La Tenerife Swimrun, organizada por DG Eventos junto al Servicio de Deportes y Calidad de Vida del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife y el Cabildo de Tenerife, a través de Ideco y sus marcas Despierta Emociones y DXTenerife, repite por tercer año consecutivo en Las Teresitas, localización que ha demostrado reunir las condiciones óptimas para el desarrollo de esta exigente modalidad que esta vez reunirá a más de 130 atletas. Moliné puso en valor el apoyo del Cabildo a una prueba consolidada y reafirmó «el compromiso institucional con este tipo de iniciativas que fomentan la activad física y contribuyen a posicionar Tenerife como destino deportivo».
Por su parte, Cebrián destacó la playa de Las Teresitas como «un entorno ideal para la práctica de esta disciplina gracias a sus aguas seguras y tranquilas, además, los participantes podrán correr tanto en arena como por la avenida de San Andrés». La competición contará con las modalidades Open y Srpint, tanto individual por parejas. También se celebrarán las categorías Cadete, Juvenil y la Tenerife Swimrun Kids.
La KIDS arrancará a 12:45 horas, mientras que el resto de las pruebas lo hará a las 13:30. Con todo preparado, la cita promete volver a reunir a deportistas y aficionados en un entorno único, donde mar y tierra se combinan para ofrecer una experiencia deportiva de primer nivel.
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