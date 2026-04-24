«Espero un partido abierto; los dos van a salir a ganar»

43 años y de vuelta al fútbol… ¿cómo se gesta este retorno?

Pues fue todo inesperado. Se dio un miércoles en el barrio de La Salud, en el campo de fútbol, porque le tocaba jugar allí a mi hijo. Me encontré con Víctor [Vitolo] y con Miguel, el entrenador, y empezamos a hablar un rato. Me animaron a probar a entrenar y, si me sentía bien, a volver a jugar. La verdad es que me despertaron otra vez ese gusanillo de volver a entrenar.

Se estrenó con el Real Unión el pasado domingo jugando más de una hora ante Las Palmas Atlético… ¿qué le dejó ese regreso al campo?

La verdad es que llevaba un par de meses entrenando con ellos, ya había cogido un poco la dinámica y el ritmo del equipo. Se dieron las circunstancias de que el domingo pasado me tocó debutar como titular, porque también teníamos muchas bajas. Las sensaciones no fueron malas; un poco agridulces por el resultado, porque perdimos, pero en lo personal contento por el debut.

¿Qué es lo que más echaba de menos?

Bueno, al final es un poquito todo. Todo el ambiente que conlleva el fútbol. Es lo que uno ha hecho durante toda su vida, y volver a retomarlo te devuelve ese ánimo y ese gusanillo por competir. Que llegue el día de partido y sentir ese cosquilleo en la barriga es lo que hace que uno tenga esas ganas de jugar.

Llegaba con el playoff entre ceja y ceja, pero la racha del equipo lo complica muchísimo… ¿duele no haber peleado esa quinta plaza hasta el final?

Sí, ha sido una pena. Estos tres últimos resultados no han sido lo que el equipo deseaba, pero eso no quita mérito a la gran temporada que han hecho, porque lo han demostrado en todo momento. Es verdad que en este momento del curso se nos han escapado esos puntos clave que necesitábamos para seguir enganchados arriba. Sabemos que está muy difícil, pero no imposible. Lo importante es el trabajo realizado durante toda la temporada, y ahora toca intentar acabar de la mejor manera posible: hacer lo nuestro y, si no se da, que no sea por nosotros.

¿Se plantea continuar la próxima temporada?

No es algo que me haya planteado, pero tampoco cierro puertas porque, como me he ido sintiendo bien, es algo que, si surge y hay interés del equipo en que continúe, me lo puedo plantear. Las sensaciones están siendo buenas, me he encontrado bien y, bueno, si continúo así, no descarto poder seguir y empezar desde el principio de la temporada.

Habrá tenido que aflojar con el crossfit.

Sí, bueno, ahora he tenido que ir intercambiándolo un poquito, adaptándolo y complementándolo con el fútbol para ayudarme tanto en un aspecto como en el otro.

Vamos al Ponferradina–Tenerife de mañana. Para usted, con pasado en ambos bandos, nunca un partido cualquiera.

Hombre, encuentro bonito, muy bonito dadas las circunstancias, por lo que se están jugando los dos equipos. Con ganas de ver cómo se da el partido para disfrutarlo. Cada uno con su objetivo marcado, que es lo que le toca. Espero que sea un partido en el que disfruten mucho los aficionados.

El Tenerife puede certificar el ascenso –si pierde antes el Celta Fortuna– y la Ponfe se juega muchísimo por el playoff.

Sí. Es un partido muy bonito de jugar por lo que se están jugando los dos. El Tenerife depende de otro resultado pero lo puede tener ahí el conseguir el objetivo que está marcado desde principio de temporada. Y la Ponfe igualmente, también está luchando por su objetivo de meterse en el playoff, están ahí cerquita, entonces va a ser un partido muy disputado. Yo espero que se dé un partido abierto en el sentido de que los dos equipos vayan a ganar porque es lo que necesitan.

Jugó nueve partidos en Primera con el Tenerife; con uno más ya cambiaba su situación contractual… ¿le ronda todavía ese «y si…»?

No, bueno, eso ya pasó, me tocó vivirlo de esa manera y tampoco uno puede quedarse en el pasado. Se dieron esas circunstancias y tocó vivirlas así. Yo espero que tanto mi experiencia como la de otros muchos ayuden a los chicos que ahora están viniendo a tener esa oportunidad y que no se les haga lo mismo que nos pasó a mí y a otros muchos; que tengan esa paciencia para darles la oportunidad a los jugadores de aquí, que sabemos de sobra que somos capaces y que tienen la calidad para estar en el primer equipo.

¿Cómo quedó la cosa con el club?

Después de mi etapa aquí, hice mi carrera fuera y no he tenido nada con el club. Algún acercamiento se ha dado, pero sin más. Deseándole todo lo mejor al equipo de mi tierra, donde tuve la fortuna de formarme deportivamente durante toda mi carrera, desde alevines, y agradecido por eso, siempre.

Por tanto, celebraría el ascenso como uno más.

Lo celebraría y me alegraría por el Tenerife, porque están haciendo un temporadón; lo han ido demostrando a lo largo de toda la temporada y se lo merecen. Está claro que, si se diera este fin de semana, pues oye, se ha dado así, contra otro equipo al que le tengo mucho cariño, lógicamente. Pero bueno, al fin y al cabo cada uno lucha por sus objetivos y espero que, aunque la Ponfe perdiera y ascienda el Tenerife, siga luchando y consiga el objetivo de meterse en playoff.

¿Que suban los dos, no?

Eso es. Sería lo ideal: que ascienda el Tenerife matemáticamente, por la regularidad que han demostrado durante toda la temporada, y después la Ponfe, lógicamente, me gustaría que lo lograse entrando en playoff y consiguiéndolo al final.

Hablando de exblanquiazules… ahora comparte vestuario con Nano Mesa, ¿cómo lo está viendo?

Bien. Nano es un gran jugador, sigue demostrando la calidad que tiene. Lamentablemente, todo este tiempo que he estado yo, él ha estado lesionado y no he podido disfrutar mucho de él en el campo, entrenando. Han sido pocos los entrenamientos que hemos compartido, pero sigue manteniendo su calidad y esperemos que se recupere y que el equipo pueda disfrutar de él.

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