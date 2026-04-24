Voleibol / Fase de ascenso
El derbi tinerfeño cae del lado del Cuesta Piedra
El conjunto capitalino se impone al Fedes en el Pabellón Quico Cabrera, mientras que el Élite cumple contra el Guía y pone un pie en semifinales
El DíaEl Día
Buen arranque para el voleibol tinerfeño en la fase de ascenso a la Liga Iberdrola, que echó a rodar ayer en el Pabellón Quico Cabrera, escenario único de todos los partidos. El protagonismo isleño de la jornada se lo llevaron el Santa Cruz Cuesta Piedra y el Élite Vóley El Rosario, que empezaron sumando, mientras la cruz fue para el Fedes Ascensores La Laguna, que cayó en el derbi ante el propio Cuesta Piedra y se mete en problemas.
Ese duelo vecinal cayó del lado de las de Francis Hernández, que firmaron una convincente victoria por 3-1 (25-21, 25-22, 12-25, 25-17) en un partido en el que las capitalinas marcaron el ritmo en tres de los cuatro sets. Solo en el tercer parcial bajaron un punto, pero reaccionaron a tiempo para amarrar un triunfo importante que las acerca a los cruces por el título.
También cumplió el Élite Vóley El Rosario, que se impuso al Guía (1-3) en el derbi entre islas. Las rosarieras llevaron la iniciativa durante la mayor parte del encuentro (22-25, 18-25, 25-22, 19-25) y ponen un pie en semifinales.
Por contra, el Fedes se queda sin red tras la derrota, obligado a reaccionar ya si quiere mantener vivas sus opciones de ascenso. En la jornada de hoy, el cuadro lagunero abrirá fuego a las 12:00 frente al Barça; después, el Élite se medirá al Voleibol Leganés a las 17:00. Cerrará el día el Cuesta Piedra, que intentará dar otro paso al frente a las 19:30 ante el conjunto blaugrana.
Mañana sábado se celebrarán los partidos por el quinto y sexto puesto y las semifinales, quedando para el domingo los encuentros decisivos por el tercer y cuarto puesto y la final, que se celebrará a las 12:00.
El Arona tropieza y complica sus opciones
El Arona Spring In Motion arrancó con mal pie su participación en la fase final de la Superliga Masculina 2 tras caer con claridad (3-0) ante el Intasa San Sadurniño. El conjunto aronero compitió bien en el primer set, donde llegó con opciones hasta el final (25-23), pero no logró sostener ese nivel en los dos siguientes parciales (25-21 y 25-21), en los que los gallegos supieron manejar mejor los momentos importantes. La derrota complica seriamente las opciones del cuadro de Kako Hernández, obligado hoy a reaccionar para mantenerse con vida en la lucha por el ascenso. Esta tarde (17:00 horas), el Arona se mide al Grupo Egido Pinto. Los madrileños vendrán de jugar un partido matinal ante el propio San Sadurniño.
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