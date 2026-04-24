El derbi tinerfeño cae del lado del Cuesta Piedra

Buen arranque para el voleibol tinerfeño en la fase de ascenso a la Liga Iberdrola, que echó a rodar ayer en el Pabellón Quico Cabrera, escenario único de todos los partidos. El protagonismo isleño de la jornada se lo llevaron el Santa Cruz Cuesta Piedra y el Élite Vóley El Rosario, que empezaron sumando, mientras la cruz fue para el Fedes Ascensores La Laguna, que cayó en el derbi ante el propio Cuesta Piedra y se mete en problemas.

Ese duelo vecinal cayó del lado de las de Francis Hernández, que firmaron una convincente victoria por 3-1 (25-21, 25-22, 12-25, 25-17) en un partido en el que las capitalinas marcaron el ritmo en tres de los cuatro sets. Solo en el tercer parcial bajaron un punto, pero reaccionaron a tiempo para amarrar un triunfo importante que las acerca a los cruces por el título.

También cumplió el Élite Vóley El Rosario, que se impuso al Guía (1-3) en el derbi entre islas. Las rosarieras llevaron la iniciativa durante la mayor parte del encuentro (22-25, 18-25, 25-22, 19-25) y ponen un pie en semifinales.

Por contra, el Fedes se queda sin red tras la derrota, obligado a reaccionar ya si quiere mantener vivas sus opciones de ascenso. En la jornada de hoy, el cuadro lagunero abrirá fuego a las 12:00 frente al Barça; después, el Élite se medirá al Voleibol Leganés a las 17:00. Cerrará el día el Cuesta Piedra, que intentará dar otro paso al frente a las 19:30 ante el conjunto blaugrana.

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Mañana sábado se celebrarán los partidos por el quinto y sexto puesto y las semifinales, quedando para el domingo los encuentros decisivos por el tercer y cuarto puesto y la final, que se celebrará a las 12:00.