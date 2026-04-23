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DeporVida, eje de la actividad deportiva en La Laguna

Se garantiza de esta manera una oferta de ocio en los seis barrios de la ciudad de Aguere

Varios jóvenes antes de una prueba de BMX. | EL DÍA

Varios jóvenes antes de una prueba de BMX. | EL DÍA

El Día

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Santa Cruz de Tenerife

El Organismo Autónomo de Deportes (OAD) del Ayuntamiento de San Cristóbal de La Laguna aprobó ayer, por unanimidad, el expediente de contratación del servicio de prestación de las actividades deportivas que conforman el programa La Laguna DeporVida, así como el gasto y los pliegos que regirán este procedimiento. El alcalde del Consistorio, Luis Yeray Gutiérrez, destacó que «este acuerdo refleja el compromiso del Ayuntamiento con el desarrollo de políticas públicas que inciden directamente en la calidad de vida de las personas, garantizando una oferta deportiva estable, accesible y de calidad». Por su parte, el presidente del OAD, Badel Albelo, señaló que «se cierra un proceso arduo en el que se ha trabajado de forma intensa para dotar de estabilidad a un programa esencial dentro de la oferta deportiva municipal y con presencia en todos los barrios y núcleos de los seis distritos de la ciudad». n

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