Formación
DeporVida, eje de la actividad deportiva en La Laguna
Se garantiza de esta manera una oferta de ocio en los seis barrios de la ciudad de Aguere
El Organismo Autónomo de Deportes (OAD) del Ayuntamiento de San Cristóbal de La Laguna aprobó ayer, por unanimidad, el expediente de contratación del servicio de prestación de las actividades deportivas que conforman el programa La Laguna DeporVida, así como el gasto y los pliegos que regirán este procedimiento. El alcalde del Consistorio, Luis Yeray Gutiérrez, destacó que «este acuerdo refleja el compromiso del Ayuntamiento con el desarrollo de políticas públicas que inciden directamente en la calidad de vida de las personas, garantizando una oferta deportiva estable, accesible y de calidad». Por su parte, el presidente del OAD, Badel Albelo, señaló que «se cierra un proceso arduo en el que se ha trabajado de forma intensa para dotar de estabilidad a un programa esencial dentro de la oferta deportiva municipal y con presencia en todos los barrios y núcleos de los seis distritos de la ciudad». n
- La UE lo hace oficial: a partir de 2027 los tinerfeños ya no tendrán que cambiar el móvil a menudo por culpa de la batería
- La visita del papa León XIV a Tenerife el 12 de junio obliga a cerrar la autopista del Norte en horas puntas
- Llega a Santa Cruz de Tenerife desde China el primer muelle flotante de Canarias para reparar grandes barcos fuera del agua
- El plan de reforma de la avenida de La Trinidad, en La Laguna, se retrasa por el carácter privado de sus soportales
- La Aemet advierte: lluvias moderadas y temperaturas en descenso este miércoles en Tenerife
- Iker Casillas se deja ver en Tenerife con una visita a un conocido guachinche de La Orotava
- La Justicia tumba el recurso del Cabildo y confirma la caducidad ambiental del Circuito del Motor de Tenerife
- El Puerto de Santa Cruz de Tenerife se queda solo: el Ministerio de Cultura avala salvar el silo por sus valores de 'gran relevancia