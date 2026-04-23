El Arona Spring In Motion inicia otro asalto a la élite

Los seis mejores conjuntos de la Superliga Masculina 2 se dan cita este fin de semana en el Pabellón Carlos García San Román de Las Palmas de Gran Canaria para disputar la Fase Final de la categoría de plata del vóley masculino. Uno de ellos será el Arona Spring In Motion, que desde esta tarde peleará por segundo año consecutivo por el ansiado ascenso a la máxima división del voleibol español. En Gran Canaria le acompañarán los otros cinco mejores de Superliga 2.

En el grupo A competirán el conjunto anfitrión SUAC Canarias, UBE L´Illa Grau y Almendralejo Extremadura, mientras en el grupo B, junto a los aroneros, participarán Intasa San Sadurniño (segundo del grupo A en la primera fase) y Grupo Egido Pinto (líder del grupo C). Los sureños, por su parte, fueron los mejores del Grupo B, con 18 victorias en un total de 22 partidos.

El equipo dirigido por Kako Hernández debutará a las 17:00 horas, contra Intasa San Sadurniño. Ya mañana, a la misma hora, disputará el último partido de la fase de grupos contra Grupo Egido Pinto, en un duelo que decidirá el futuro de ambos equipos en la competición. El sábado, los terceros clasificados de cada grupo se enfrentarán por el 5º y 6º puesto y posteriormente tendrá lugar la primera semifinal a las 17:00 horas y, seguidamente, la segunda semifinal a las 19:00 horas. Los vencedores de las semifinales obtendrán el billete directo hacia la Superliga y se disputarán el título de la Superliga Masculina 2 el domingo a las 12:00 horas. Con anterioridad se jugará la final por el tercer puesto entre los perdedores de las semifinales.

«Este mes que hemos tenido para prepararnos nos ha venido genial. El equipo está a tope, no hemos tenido ningún problema físico y hemos recuperado a Ikemba Obi, que no está al cien por cien pero seguro que podrá ayudarnos», explica el técnico aronero.

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Sobre los rivales, viejos conocidos de la Copa Príncipe, Kako lo tiene claro: «Esperamos una fase de grupos muy peleada y luchada, como ya pasó en la copa, pero confiamos que esta vez caiga de nuestro lado». El capitán de los aroneros destaca, también, su buen momento: «Llego con la cabeza muy fresca y teniendo muy claro lo que quiero hacer en cada partido. Físicamente no tengo molestias, estoy con muchas ganas y el grupo ha entendido que tenemos que estar todos a una para conseguir el objetivo». n