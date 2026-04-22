Santa Cruz, llave para el ascenso de dos tinerfeños

Santa Cruz de Tenerife se convertirá este fin de semana (del 23 al 26 de abril), en el epicentro del voleibol femenino nacional. La capital acogerá la celebración de la fase de ascenso a la Liga Iberdrola (máxima categoría de España) que tendrá lugar en el pabellón Quico Cabrera, con entrada gratuita para todos los asistentes. El evento reunirá a algunos de los mejores equipos del panorama nacional, entre ellos cuatro conjuntos canarios y más concretamene tres de Tenerife –Cuesta Piedra, Aguere y Élite–, que competirán por las dos plazas que dan acceso a la máxima categoría.

La presencia de estos equipos refuerza el protagonismo del voleibol tinerfeño y canario en esta cita decisiva. Durante cuatro intensas jornadas se disputarán encuentros de fase de grupos, cruces eliminatorios y la gran final, prevista para el domingo a las 12:00. Los seis participantes se repartirán las dos plazas en liza que garantizan el ascenso a la Iberdrola. Esto es, los dos finalistas tendrán para ese entonces un billete sellado hacia el sueño del mejor vóley de España. Además de los tinerfeños Cuesta Piedra (Santa Cruz), Élite Vóley (El Rosario) y Fedes Ascensores La Laguna (Aguere), participan el Guía de Gran Canaria, el Barça y el Leganés.

El calendario arrancará mañana jueves con los primeros enfrentamientos, mientras que el viernes 24 continuará la fase de grupos. El sábado 25 se celebrarán los partidos por el quinto y sexto puesto y las semifinales, quedando para el domingo los encuentros decisivos por el tercer y cuarto puesto y la final, que se celebrará a las 12:00.

El alcalde de la ciudad, José Manuel Bermúdez, señaló que «Santa Cruz afronta esta fase de ascenso junto al Club Voleibol Santa Cruz Cuesta Piedra con la firme mirada puesta en lograr el objetivo: culminar una temporada brillante con el ascenso de categoría». «Sabemos que ahora llega el momento decisivo, el de competir en la cancha». Según el alcalde, «el Cuesta Piedra es un ejemplo en muchos ámbitos: ejemplo por su apuesta por la cantera, ejemplo por contar con una directiva comprometida y motivada, liderada por su presidente, y ejemplo por mantener en la ciudad un auténtico referente del voleibol».

La concejala de Deportes de la capital, Alicia Cebrián, destacó «la ilusión que se ha generado en torno a este posible ascenso», un objetivo que sobre el que en el Consistorio están convencidos de que «se puede alcanzar». «Asimismo, trasladar nuestro reconocimiento al Club Voleibol Santa Cruz Cuesta Piedra por el entusiasmo, el compromiso y la determinación que han demostrado desde el primer momento para que esta fase de ascenso se celebre en nuestra ciudad».

La edil santacrucera, además, comentó que la designación de la capital como sede el Cuesta Piedra como anfitrión es, «sin duda, una muestra de la capacidad organizativa del Servicio de Deportes del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, así como de la calidad de nuestras instalaciones, como el pabellón Quico Cabrera, que reúne todas las condiciones para acoger competiciones de máximo nivel». Cebrián añadió que «la gratuidad de la entrada y la participación de equipos canarios, especialmente de Tenerife, convierten este evento en una gran oportunidad para que la afición se vuelque con nuestras jugadoras». «Seguimos apostando por el impulso del deporte femenino y por ofrecer instalaciones de primer nivel como el pabellón Quico Cabrera».

Por su parte, el presidente de la Federación Canaria de voleibol, Roberto Melián, indicó que para la organización que dirige «es un auténtico orgullo ver cómo Santa Cruz sigue creciendo en este deporte». «Muchas de las jugadoras que hoy tienen la oportunidad de aspirar a competir el próximo año en la máxima categoría han salido de una cantera que llevamos años siguiendo de cerca. Creemos firmemente que la ciudad de Santa Cruz se merece este reconocimiento y esta oportunidad».

También recordó Melián que «hace apenas unos meses» la Federación Canaria ya tuvo la ocasión de celebrar en Santa Cruz la Copa de la Reina 2026 de la mano de la Española. «Como bien señalaba Alicia Cebrián, pudimos disfrutar de un pabellón espectacular y de una organización ejemplar. Queremos desearle mucha suerte al Club Voleibol Cuesta Piedra, así como a todos los equipos canarios que están compitiendo este fin de semana».

Presión para el anfitrión

Para finalizar, el presidente y entrenador del Cuesta Piedra, Francis Hernández, comentó que «esta fase supone una enorme ilusión» para el club blanquiazul, «aunque también conlleva una responsabilidad añadida y cierta presión, propia de quienes aspiran a alcanzar el objetivo final». «Tras una gran campaña, afrontamos este momento con ambición y compromiso, con la mirada puesta en lograr el ascenso a la Liga Iberdrola».

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También acudieron a la presentación tanto la concejala del distrito Salud-La Salle, Zaida González, como el gerente de Emmasa, Ignacio Muñiz, una de las empresas patrocinadoras del club santacrucero.