Tomy López, presidente del Cisneros La Laguna: "Hemos hecho un temporadón de notable alto o sobresaliente"

El sábado terminó la temporada para el Cisneros La Laguna con la derrota en el segundo partido de los cuartos de final de la Superliga Masculina ante Manacor. En el club colegial ya piensan en la 26/27.

¿Qué sensaciones le dejó la eliminatoria por el título ante el Manacor? ¿Sorprendió el desenlace teniendo en cuenta que se preveía como la más igualada de los cuartos de final?

Bueno, inesperado tampoco. Nosotros terminamos quintos en liga y ese puesto nos dio plaza europea. Es un temporadón, sobre todo teniendo en cuenta que hemos quedado por delante de equipos como Teruel, Almería o Valencia, muchos de los cuales prácticamente duplican nuestro presupuesto. Sabíamos que el cruce contra Manacor iba a ser muy duro y complicado. El 2-0 es un poco engañoso: en casa perdimos dos sets por 27-25 y 26-24, y en el otro llegamos a ir dos o tres puntos por delante hasta el 17. Pero claro, ves la plantilla que tiene Manacor y la diferencia es notable. En su casa pasó algo parecido: tuvimos opciones, incluso el primer set, pero se nos escapó. Luego el equipo no diría que se vino abajo, sino que ellos subieron muchísimo el nivel. Sinceramente, hubiéramos preferido enfrentarnos a Melilla o incluso a Soria. Aun así, veremos hasta dónde llega Manacor; no me sorprendería que le pudiera plantar cara a Guaguas. De los siete sets que se jugaron, quitando el que ganamos, en cuatro tuvimos opciones reales de llevárnoslos. Pero esto es deporte: ellos son un equipo diferencial respecto a nosotros y lo sabíamos. Intentamos dar la sorpresa, pero no pudo ser.

Entiendo que duele más porque, siendo sinceros, el 0-3 del primer encuentro engaña.

Sí. Y no solo eso, sino que hubo un set muy complicado en el que teníamos opciones, y además hubo dos errores arbitrales muy importantes al final del partido. Los puntos 26 y 27 de ellos son dos errores claros. No lo digo yo, se ve en las repeticiones: uno es un saque directo dentro de Sergio Noda, y el otro es una red de Koko Linares que no se pitó porque dijeron que tocó el poste, cuando en la repetición se aprecia que el jugador toca primero la red y después el poste. Entonces, ¿qué hubiera pasado si hubiéramos ganado ese set? No lo sé. No digo que se perdiera por los árbitros, pero hay situaciones que pueden influir y cambiar el rumbo de un partido. Ahora bien, jugar a ser Dios y retroceder en el tiempo es complicado.

¿Qué nota pondría?

Notable alto o sobresaliente. Si a principio de temporada nos hubieran puesto este escenario, tal y como hemos terminado, lo habríamos firmado con los ojos cerrados. ¿Qué sucede? Es como en la Copa: meterse en semifinales ya habría sido de sobresaliente con la plantilla que teníamos. Pero cuando después tienes la oportunidad de meterte en la final y se te escapa, te deja ese regusto un poco raro. Aun así, como decía el entrenador, alcanzar una final o haber llegado a semifinales en la liga habría sido de matrícula de honor. ¿Que tuvimos opciones? Yo creo que sí, a pesar del 2-0. Ahora bien, las plantillas de los equipos que han quedado por arriba son mejores que la nuestra, eso también es así.

Estamos a mitad del mes de abril y ya han terminado el curso. ¿Se les hará muy larga la espera hasta el inicio del nuevo ejercicio?

Bueno, pues yo creo que sí. Tenemos demasiado tiempo por delante para organizar y planificar, y aunque hay algunos temas en los que vamos retrasados, como los fichajes y cuestiones de este tipo, sí se va a hacer larga la espera. Es una de las cosas que vamos a tratar en una reunión de presidentes de Superliga: ver si somos capaces de hacer una liga un poco más larga, más atractiva y en la que te sigas jugando cosas hasta el final de temporada. Cada vez se ve más la necesidad de que haya 14 equipos en la liga, y no solo 12. Fíjate que el equipo número 11 se queda a solo tres puntos de meterse en el playoff.

¿Es pronto para saber si cambiará mucho la plantilla?

Hombre, nosotros vamos a tratar de mantener a todos los que podamos, pero es como todo: al final nuestro presupuesto es bastante limitado. Nos pasa como con algunos jugadores del año pasado, como Carlos Nieves o Arnau, por ejemplo. Muchas veces el Cisneros es un equipo trampolín. Creo que va a ser complicado mantener a jugadores como José Osado, Hugo o Víctor Andreu, que son nombres que se me vienen a la cabeza y que seguro ya han recibido ofertas de fuera, porque han hecho muy buenos números aquí. Y la cuestión es la de siempre: reciben propuestas con las que nosotros no podemos competir.

Da la sensación de que el Cisneros sigue sin dar el paso para enterrar su condición de equipo trampolín.

Hombre, esto va a depender de las posibilidades económicas, de que crezca la estructura del club y de que tengamos instalaciones y más comodidades para poder desarrollar nuestro trabajo. Así podremos convertirnos en un equipo en el que la gente quiera estar, y no solo estar de paso.

¿Continuará Miguel Rivera?

Pues ahora nos sentaremos a hablar y, si tiene algo que decir, lo querrá comunicar él. Nosotros sabíamos, cuando trajimos a Miguel, que era un entrenador muy interesante, pero también uno que tiene muchas novias, con muchos equipos interesados, no solo a nivel nacional, sino también europeo. Entonces, no quisimos distorsionar el final de liga cerrando este tipo de cuestiones. Tiene ofertas de equipos potentes y lo terminaremos de decidir al final de temporada. Pero la probabilidad de que continúe es baja, precisamente por eso: no por nosotros, sino por lo mismo que pasa con los jugadores. Si vienes aquí y haces un temporadón, y con el nombre y la trayectoria que ya tenía, es normal que le salgan equipos interesados.

La mejor noticia es que el equipo vuelve a Europa.

Claro, ese ha sido el gran éxito de esta campaña, independientemente de los grandes partidos, del buen nivel de juego o de habernos metido en una semifinal de la Copa del Rey. Lo más importante que hemos conseguido es volver a Europa. En nuestra tercera temporada, de las tres en las que hemos estado, en dos hemos logrado clasificarnos para Europa.

Hablando de estabilidad, ¿con qué apoyos contarán?

Nosotros pertenecemos a La Laguna y, salvo que ocurra algo muy catastrófico, que me extrañaría, no debería haber problemas. Si por lo que sea el Ayuntamiento nos dijera que no hay instalaciones para nosotros o que no hay patrocinio, tendríamos que buscar otro sitio. Pero eso no va a suceder. Otra cosa sería que, por ejemplo, otro municipio nos ofreciera instalaciones, un pabellón propio y un patrocinio importante, hasta el punto de cambiar el nombre del equipo. En ese caso habría que planteárselo. Pero, a priori, el Ayuntamiento de La Laguna, el Cabildo y el Gobierno de Canarias son nuestros principales valedores, junto con el Colegio Cisneros, claro.