David Martín: "Me encantaría que hubiese más equipos de Tenerife en la Liga; aunque algunos clubes peninsulares se quejen"

Concluida la temporada para el Tenerife Libby's La Laguna tras ceder en semifinales del playoff de la Liga Iberdrola ante el Heidelberg, el presidente David Martín hace balance del curso. El Haris coqueteó con el descenso a finales de 2025 y reurgió de enero hacia delante, pero su increíble metamorfósis no pudo concluir en título. Ahora toda mirar al futuro con optimismo y rematar en los despachos el proyecto de la 26/27.

¿Qué balance hacen en el club de la temporada?

El balance final ha sido de muy buen sabor de boca, sobre todo porque hemos remontado en la evaluación y hemos aprobado al final del curso después de haber suspendido un parte. Hemos sacado nota al final del curso. Lo que pasa es que la evaluación continua no nos ha premiado para haber sacado el sobresaliente, aunque yo creo que nuestra nota es más que un notable. Estuvimos muy cerca de poner la guinda al final de temporada. Estoy contento y satisfecho porque se pudo demostrar, y las jugadoras pudieron demostrar, que pudieron darle la vuelta a la situación, algo que no era fácil. En los equipos que están en dinámicas negativas es difícil salir de ahí. Nos quedamos con ese sabor agridulce porque casi nos metemos en la final de la Liga.

Cayeron en semifinales contra el Heidelberg en dos partidos, pero llegaron a ir ganando ambos.

Pues sí, la verdad es que estuvimos muy cerca. Hemos perdido en los penaltis, las diferencias fueron mínimas porque perdimos por 3-2 en los dos partidos. Quizás nos penalizó un poco más el partido de ida. Si hubiéramos aprovechado, quizás hubiera sido otra eliminatoria porque vas ya con la certeza de que tienes un partido ganado, de que puedes disputar dos encuentros más, por eso creo que el mazazo fue aquí, en el Pablos Abril. El factor cancha juega un componente muy importante en el voleibol. Nos quedamos con esa penita, pero quizás es un aprendizaje para el futuro.

¿Qué cambió en el club a partir de enero?

Yo creo que la clave ha sido la gestión de los recursos humanos. También quiero agradecer el trabajo de Guillermo Orduna, que incluso en la fecha de su salida me siguió recomendando ciertas acciones que deberíamos acometer como club y de algún modo lo hemos escuchado, pero sí es cierto que necesitábamos un cambio de dinámica, un aire fresco que llegó con Ricardo Lemos, que ha dado seguridad, tranquilidad y ha dejado a las jugadoras con muy buen sabor de boca porque prácticamente al 100% de la plantilla le ha gustado mucho trabajar con él. También la llegada de Alli, una jugadora muy alegre, y no solo dentro, sino fuera de la pista. Parecía que llevaba toda la vida aquí en Tenerife. Nos dio también esa confianza que necesitamos en momentos claves para cerrar los sets y ha ejercido en ciertos momentos de líder deportiva. Y también el refuerzo de Darina ha hecho que el nivel de competencia dentro de la plantilla haya sido elevado, que haya entendido también su rol. Ese fondo de armario fue importante para meternos en playoff y pasar los cuartos de final. La pena es que si esto lo hubiéramos hecho a 1 de diciembre, a lo mejor hoy estaríamos celebrando que seguíamos en la lucha por el título.

Alli Cudworth, del Tenerife Libby's. / CV Haris

Ricardo Lemos está renovado. ¿Es el entrenador del proyecto?

Voy a desvelar ahora una cosa. Cuando fichamos a Ricardo, tenía la seguridad, o por lo menos gran confianza, de que no iba a ser solo un entrenador no para paliar una situación. En el club intentamos buscar proyectos dentro de nuestras capacidades y por eso Ricardo se firma con la renovación automática al conseguir unos resultados. Evidentemente lo sobrepasó y por eso anunciamos la renovación tan rápido, porque es que se lo había ganado en la cancha, se lo había ganado con las jugadoras. Es algo que también da estabilidad al proyecto y eso conllevará garantizar la continuidad de muchas jugadoras para hacer una plantilla otra vez competitiva.

A estas alturas, deben tener ya la plantilla más que encaminada.

Estamos muy cerca del 100, sí. Nos falta poco. En las últimas horas recibimos ya la noticia de que vamos a terminar de cerrar a una jugadora muy importante que estaba siendo codiciada por otros equipos europeos, pero se ha decantado por Tenerife por muchas circunstancias. Nos faltarían dos jugadoras para finalizar el proceso, por lo tanto, lo tenemos bastante avanzado. Ha sido difícil porque no es fácil empezar a sondear el mercado cuando no sabes ni siquiera si vas a estar en la Superliga, pero al final nos ha quedado un equipo bastante completo, no solo para competir en España, sino también para competir en Europa.

¿Habrá entonces muchos cambios?

Bueno, va a haber algunos cambios. Lo importante es que del sexteto inicial va a haber un porcentaje elevado que tengan continuidad. La clave es que vamos a cambiar el modelo de plantilla. Es decir, vamos a hacer un modelo de plantilla más similar a equipos europeos para poder generar más competencias y también porque si tenemos que afrontar el calendario europeo. Tenemos que jugar partidos entre semana y los fines de semana y necesitamos rotaciones. Ya la liga española está cambiando. Antiguamente, muchos clubes que jugaban con un sexteto podían conseguir resultados, pero se está viendo que con tan poca diferencia entre clubes hay muy poco margen. Los equipos que tengan un fondo armario un poquito más amplio pueden marcar la diferencia. Ese es el proyecto que estamos consolidando para poder conseguir resultados deportivos la próxima temporada.

Si del sexteto no siguen todas, ¿será porque a alguna no han podido retenerla?

Todavía no se puede anunciar, pero seguramente veamos a alguna de nuestras jugadoras en una de las mejores ligas del mundo. Es clave tener a jugadoras que puedan dar el salto y no cortarles nosotros la proyección. Da mucho prestigio también porque, cuando buscan referencias, la gente mira donde jugaron esas chicas y se dan cuenta de que muchas jugadoras que están ahora en grandes ligas jugaron en el Haris. Eso es algo muy emotivo muy bonito y que tienen en cuenta muchas jugadoras y muchos representantes.

Este fin de semana se juega en Tenerife la fase de ascenso a Liga Iberdrola con tres equipos tinerfeños. ¿Para el Libby's es bueno o malo que aumente la cuota tinerfeña en la máxima categoría?

A mí, sinceramente, me encantaría que hubiese más equipos de Tenerife. A pesar de que nos puede afectar negativamente porque hay ciertas subvenciones en forma de patrocinios en las que existe un coeficiente reductor al haber dos equipos de la misma categoría en la misma división. Eso nos puede penalizar, como ya pasó hace tres años, pero también es cierto que un derbi... Que se hable en los medios, que se llene el pabellón... Yo soy de los que considera que la competencia te debe hacer mejor. No es un problema, sino algo favorable aunque en este caso pueda suponer un recorte de entre un 15% y un 20% del presupuesto. Reconozco que me gustaría que se arreglase esto en el futuro. Es decir, que si conseguimos buenos resultados como habernos clasificado a Europa, no nos veamos mermados económicamente. Por otra parte, estoy más contento de que haya equipos canarios en la Superliga porque los desplazamientos son más sencillos. Hay que ver el lado positivo de las cosas, aunque algunos equipos peninsulares se quejen de que habemos muchos canarios en la Iberdrola.

Jugarán competición europea la próxima temporada.

Jugaremos la Challenge, algo que para el club es muy importante porque es la competición de la que quedamos subcampeones en 2022. Para nosotros la Challenge es como la Champions League en su momento para La Laguna Tenerife porque es ahí podemos hacer un buen papel y empezar a crecer deportivamente.

¿Le ilusiona?

Por supuesto, la verdad es que para mí es un reto personal Europa. Para empezar por el prestigio, de lo bonito que es deportivamente porque creces cuando compites en Europa al jugar contra equipos mejores. Te equiparas y subes el listón deportivo, pero a mí lo que más me enorgullece es decir que soy de Tenerife, de lo afortunados que somos por vivir en una Isla y una ciudad muy agradable. Cuando ondeas la bandera de Tenerife te das cuenta de que somos la envidia del resto.