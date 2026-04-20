La necesidad del Yaiza pesa más que la del Mensajero

El Mensajero no pudo sumar en su visita a un necesitado Yaiza. Dominio alterno durante un tramo inicial sin acciones a destacar, a excepción de algunos intentos lejanos. Hasta que en un saque de banda, Amadoz se hizo con el balón y sirvió a Loren para que anotase dentro del área.

A raíz del 1-0, el Yaiza mantuvo más la posesión y se hizo fuerte en el centro del campo. Sin embargo, la situación cambió en los compases previos al descanso, cuando el conjunto mensajerista dio un paso al frente y rozó el empate por medio de Michael, quien se plantó solo en situación de uno contra uno topándose con la intervención de Mike. Con el Mensa volcado, pero sin nuevas oportunidades claras, concluyó la primera mitad.

Al regreso de vestuarios, el Mensajero se apoderó del balón ante un cuadro yaicero bien plantado que se mostró seguro para no pasar excesivos apuros en defensa. Pese a la expulsión por doble amarilla de Óscar pasada la hora de juego, los de Cristian Pérez no dejaron de buscar el marco contrario, aunque con escasa claridad en ataque.

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En el minuto 73, Acorán pudo sentenciar a la contra al regatear al portero y no acertar en su intento de driblar al único defensor que había bajo palos. Poco después, la segunda amonestación de Matías Sosa dejó a ambos equipos en igualdad numérica, aunque la situación no se alteró y el equipo palmero siguió volcado sin generar peligro real, ante un rival que supo jugar a favor del tiempo y tuvo la última ocasión en el descuento con un tiro de Beni al poste.