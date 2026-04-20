CD Sobradillo, 18 años en la cima

Casi dos décadas resistiendo en la cúspide del fútbol juvenil canario. Hablar de las grandes canteras del Archipiélago es, casi sin querer, hablar del CD Sobradillo, y sobre todo, de su juvenil. Desde el ascenso a la División de Honor en la temporada 2007/2008 –y su posterior estreno en Nacionales en la 08/09– el conjunto verdiblanco ha enlazado permanencias con una continuidad que no ha logrado sostener ningún otro equipo de la categoría –salvo, claro, los filiales del CD Tenerife y la UD Las Palmas–. La última, amarrada hace unas jornadas, le permitirá firmar el próximo curso su decimoctava temporada consecutiva en la máxima categoría juvenil, una liga donde cada curso descienden cuatro equipos de un total de dieciséis.

Alma máter, presidente y, a ratos, en el foco mediático, Manolo Jara ha ido moldeando su propia obra. Y se nota. Basta con hablar con él para percibir su orgullo por lo que ha construido junto a su directiva durante más de dos décadas.

Tira de memoria y le vienen rápido los nombres: los Moleiros, los Jorge Sáenz, los Alassans… niños que un día pateaban un balón El Galán de los Sueños –como se le conoce popularmente al campo del Sobradillo– y que hoy disfrutan en el fútbol profesional o están a un paso de hacerlo.

Pese al paso del tiempo, Jara no parece desgastado. Sigue con esa chispa. Crítico con cómo se están haciendo las cosas en el fútbol base tinerfeño, pero también con ganas de seguir empujando. De seguir sacando jugadores. Y, quién sabe, de dar un paso más con la idea de recuperar un equipo regional.

Pero «la prioridad», siempre en el División de Honor. Analiza una nueva permanencia en el máximo escalafón del fútbol archipelágico como «bastante positiva», en una liga «muy complicada» en la que históricamente solo los dos gigantes, junto al cuadro verdiblanco, han logrado evitar el descenso. El resto, resume, forman parte de un grupo donde «de esos 14 equipos tienen que bajar cuatro y por ahí pelea el Sobradillo».

Un caso único

Llama la atención lo del club santacrucero si uno mira cuánto tiempo lleva en la División de Honor, pero también el contexto en el que lo ha conseguido. Cuando se habla de históricos de Nacionales en la provincia occidental, además del combinado verdiblanco, lo normal es pensar en clubes como Marino, Longuera, Mensajero, Atlético Paso, San José o Buzanada, entre otros. Pues bien, todos ellos –en mayor o menor medida– han terminado cayendo en algún momento en los últimos años; algunos han regresado mientras que otros siguen peleando por volver. Sin ir más lejos, Buzanada y San José compiten esta temporada en categoría Provincial.

Sucede en el fútbol juvenil que lo habitual es que todo vaya por ciclos. Se depende, al final, de la camada que toque: generaciones más fuertes, otras más flojas… y ahí es donde muchos terminan bajando. Es una ley casi no escrita. Antes o después, pasa. El Sobradillo, sin embargo, va a lo suyo. Y, de alguna manera, se ha saltado esa lógica.

Y no siempre desde la comodidad. «Hay años que lo hemos pasado mal, pero luego cogemos una racha buena y enlazamos varios partidos ganados seguidos y siempre terminamos saliendo de la parte de abajo», reconoce el mandatario isleño.

El presente curso, sin ir más lejos, la permanencia –cerrada con tres jornadas de antelación– ha llegado con la pérdida parcial de su campo, un golpe que perfectamente podría haber desestabilizado a cualquier club.

«La tormenta Emilia nos tiró las vallas y el muro del estadio; nos lo están reformando y hasta verano no volveremos», explica Jara. Desde entonces, al equipo no le ha quedado otra que ir de un lado a otro, alternando entre Barranco Grande y Las Delicias. Un «handicap» al que han sabido sobreponerse.

Moleiro, el ejemplo perfecto

Sobre Alberto Moleiro –hoy en el Villarreal y con serias opciones de estar en el Mundial a las órdenes de Luis de la Fuente–, que se formó en las filas del Sobra e incluso llegó a debutar en el División de Honor, Jara tira de memoria y se le dibuja una sonrisa. «Se le iban los ojos cuando veía el balón y lo que quería era entrenar y volver a entrenar», recuerda.

«Espero que tenga suerte y vaya al Mundial», dice el directivo, al que se le pasa «de todo por la cabeza» al ver la evolución del extremo tinerfeño en la Primera División.