El Tenerife B, obligado a ganar para mirar arriba

Todo o nada para el CD Tenerife B. El filial tinerfeñista recibe este domingo (11:00) al Coria en la Ciudad Deportiva de Tenerife Javier Pérez en un compromiso en el que a los de Leandro Cabrera solo les vale el triunfo. A cuatro puntos del propio Coria, que marca la zona de promoción de ascenso con 51 unidades, el filial precisa de una victoria para reengancharse a la pelea por la promoción de ascenso a Primera Federación.

Con apenas tres partidos por delante, contando con el de hoy, las cuentas están claras. Si el segundo equipo blanquiazul gana al Coria, la distancia se reduciría a un punto con seis por delante en liza. Un empate dejaría todo igual, pero casi sin margen de error porque el cuadro extremeño tendría que sumar solo un punto en las últimas dos jornadas y el Tenerife B hacer pleno de seis. Una indeseada victoria visitante cercenaría por completo la esperanza de la promoción.

Aferrado a sus opciones, el Tenerife B busca reencontrarse con su mejor versión. La carretera se ha empinado en las últimas semanas y la respuesta de los jóvenes blanquiazules no siempre ha sido la mejor: solo dos triunfos en los últimos siete partidos y un parcial de siete puntos sobre 21 en juego. El calendario tampoco parece aliado con el filial, que tras recibir al Coria (quinto), deberá visitar al Conquense (cuarto) y cerrar la Liga contra el Sanse (líder, pero que podría llegar ya ascendido a la última fecha).

El último partido en casa, justamente el fin de semana pasado, resultó decepcionante para los intereses del conjunto insular, que fue mejor en el juego que el Ilicitano, pero cometió errores muy graves en defensa que acabaron propiciando el 1-3 en favor de los visitantes en un partido en el que Kevin Martel vio la quinta cartulina amarilla del curso, por lo que se perderá por sanción el choque de hoy ante el Coria. Tampoco estará el lateral izquierdo Pau Fernández, que sufrió contra el filial del Elche una rotura muscular y se pierde lo que resta de campaña.

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La incógnita es saber si Mazinho contará o no con Fran Sabina, Alberto Ulloa y Juan Ybarra. Los tres viajaron con el primer equipo a Mérida el fin de semana pasado (Ybarra aprovechó para debutar) y sus ausencias mermaron lógicamente al B. Ayer estuvieron citados ante el Arenas y Ulloa jugó seis minutos. No sería la primera vez que combinan el primer equipo con el segundo en un mismo fin de semana y la necesidad invita a pensar en que podrían hacer doblete, pero tampoco puede darse por hecho. Su hipotética presencia ante el Coria, eso sí, daría al equipo un importante salto de calidad.