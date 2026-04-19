El Tenerife B golea al Coria para seguir soñando

El Tenerife B cuajó su mejor partido de la temporada para redimirse del fiasco ante el Elche Ilicitano y llegará a las dos últimas jornadas con aspiración de promocionar por el ascenso. El filial firmó ante el Coria –al que persigue por la quinta plaza– una mañana impecable: letal delante y fiable detrás, se cuidó de los errores groseros y tuvo en el juvenil Sosa un portero de respuestas seguras. Pase lo que pase no será menos que séptimo del curso.

Protegidos Ulloa y Dani Fernández para el equipo mayor, Mazinho reformó un once en el que Joel Pérez –su jugador para todo– se emparejó como central con Julen. Le dio la banda derecha a Joni (otro juvenil titular) y se permitió a Fran Sabina –decisivo junto a un Mauro Costa omnipresente y sobresaliente– como punta de ataque. El cóctel ligó sobrado para este empacho de juego y goles de los blanquiazules.

Entre la salida timorata del Coria y el arranque vertical de los locales, el Tenerife solo tardó un rato en meter distancia. Andando el minuto 10, el esperancero y ex blanquiazul Aarón Alonso se fio en un despeje, midió mal la oposición de Fran Sabina y acabó la pelota rebotada y directa a la meta vacía. Diez después, Mauro Costa se desmarcó a la espalda de Ybarra para caer liberado al área y armar un remate al palo largo, imposible de desbaratar.

Hasta el descanso, el monólogo no casaba con la respuesta del cuadro pacense, antes obligado a reformar su disposición e incapaz siempre de hacerse con el balón. Así vivió el Tenerife un primer acto cómodo, templado en la zaga, con los laterales proyectados y mucha movilidad por dentro, siempre una salida limpia para progresar. Sabina tuvo el 3-0 en un remate sin ángulo con Aarón batido y al Coria no le rentó un tiro desviado de Currás (28’) y otro de Mba (44’) resuelto por Sosa.

La reacción furiosa del equipo de Rai Rosa duró diez minutos y lo que tardaron el Tenerife y el mismo Sabina en hacer el tercero. Cuatro córners en nada, una lluvia de balones al área y dos grandes paradas de Sosa resumen el intento de los visitantes por recuperar su nivel de regreso al campo.

Antes de cumplirse el segundo tercio, Mauro Costa se asomó con otro detalle de talento tras una recuperación campo propio. Salvó dos líneas con un pase raso al espacio, un caramelo para este Fran Sabina ávido de goles, que impidió la salida del meta con un remate cruzado anticipado.

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A la fiesta se acabó por añadir como finalizador Ybarra y el mejor gol del cuarteto. Jony cambió el lado de ataque desde su flanco, otra vez Mauro Costa eligió bien prolongando a la aparición de Ybarra en el vértice, donde con un control se bastó para armar un tiro a la escuadra larga. Con media hora por jugarse y un pacto tácito de no agresión, el partido llegó al minuto 90 por simple obligación reglamentaria.