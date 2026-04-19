El San Miguel vence al Marino y se aleja del peligro

El San Miguel se aleja de la zona de descenso al imponerse a un Marino que ocupa la zona media de la tabla sin aspiraciones en juego de cara a la recta final del campeonato (2-0). Tras una primera parte escasa de ritmo, el cuadro sanmiguelero se estiró en la reanudación para llevarse los tres puntos de un partido plácido ante un conjunto marinista que trató de estirarse pero apenas generó peligro sobre el marco de Gabri.

Los dos conjuntos se dedicaron a conocerse durante unos compases iniciales escasos de ritmo. Con el paso de los minutos, el cuadro marinista intentó conservar el balón en su poder y buscó, sin éxito, generar llegadas a través de un fútbol más combinativo; sin embargo, la única oportunidad clara del primer tiempo la tuvo el San Miguel en una acción en la que se pidió penalti por un agarrón sobre Héctor, quien acabó disparando al travesaño en la continuación de la jugada.

Al inicio de la segunda mitad el equipo amarillo trató de dar un paso al frente, hasta que cerca de la hora de juego, Héctor robó el balón aprovechándose de un mal saque de puerta de David, y cedió a Maxi para que anotase el 1-0 a portería vacía. Solo cinco minutos después del primer gol, en una transición rápida al ataque, Abián se zafó de varios defensores y se plantó en el área para establecer el 2-0.

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A partir de entonces, el Marino trató de dar un paso al frente y dejó espacios en la retaguardia que el combinado sanmiguelero aprovechó para hacer daño al contragolpe. De esta manera, Héctor pudo sellar la goleada en una internada por la derecha, pero su golpeo final se marchó rozando la madera y el resultado no se volvió a alterar.