El Paso no gana pero conserva el liderato

El Atlético Paso llevó el peso desde el inicio y tuvo la primera clara tras un centro de Martínez que remató Samu Corral y sacó un defensor bajo palos. Poco después, Ale Medina taponó el golpeo de Escudero en el área y pasado el cuarto de hora volvió a intervenir para cortar un pase de la muerte de Martínez y un intento lejano de Castaño.

Un centro desde la banda cortado por Roberto fue de lo poco destacable por parte del Telde, que sufrió para sacudirse la presión del equipo verdito. Los de Maxi Barrera siguieron buscando el gol, con Martínez generando peligro con sus internadas por el carril diestro, aunque cada vez con menos claridad en los metros finales.

Palmeros y grancanarios encabezan la tabla con los mismos puntos

Sin cambios en el marcador acabó el primer tiempo. El segundo arrancó con el mismo guion. De esta manera, Ale Medina tuvo que volver a emplearse para negar el tanto a Álvaro Iglesias y a Corral; y más tarde, Marco y Quintero probaron fortuna con sendos remates de cabeza, el primero enviando el balón a la madera y el segundo picando por encima del larguero.

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La insistencia local tuvo su recompensa en el minuto 85, cuando Facu cabeceó a la red un saque de esquina. Sin embargo, en una de las pocas llegadas del combinado grancanario apenas tres minutos más tarde, Gabo sacó una volea desde el corazón del área para restablecer la igualada. Con el 1-1 en el marcador, y sin nuevas oportunidades de gol, concluyó el choque.