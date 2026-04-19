La V Carrera Popular de Guamasa se celebró con éxito y muy numerosa acogida en la mañana de ayer sábado. La prueba, que arrancó a las 10:00, coronó a Fran Galindo y Marta Sánchez en la distancia de seis kilómetros. El evento, organizado por el Organismo Autónomo de Deportes (OAD) en colaboración con la Asociación de Vecinos Santa Rosa de Lima, destacó por su elevada participación, con más de 400 personas inscritas. Entre ellas, sobresale un 41% de participación femenina y un 20% correspondiente a categorías infantiles.

Además de las pruebas destinadas a los más pequeños, la jornada se dividió recorridos de tres y seis kilómetros. En la distancia larga, los vencedores fueron los mencionados Francisco Cabrera Galindo y Marta Sánchez Lupon. En la de tres kilómetros, Eduardo Sienes García y María Cristina Izquierdo Rodríguez fueron los más rápidos sobre el asfalto lagunero.

Galindo y Sánchez, los más rápidos en Guamasa | ED

El ganador de la modalidad absoluta, Francisco Galindo, completó el recorrido con un tiempo de 19’24’’. En segundo lugar, llegó Daniel Sáez Minguez (19’55’’), que cruzó la línea de meta junto a su hermano Iván Sáez Minguez (19’55’’), tercer clasificado. En la categoría femenina, la primera en llegar fue Marta Sánchez Lupon, con un tiempo de 21’56’’. Tras ella, brillaron Marta Arnay (22’23’’) y Tere Linares Hernández (25’48’’).

La distancia ‘exprés’

En el recorrido de tres kilómetros, Eduardo Sienes García fue el primero en cruzar la línea de meta con un fabuloso tiempo de 9’45’’. Justo después, tras un final muy disputado, llegó Javier Prieto Ruiz (9’45’’); mientras que Miguel Ángel Pérez Pérez acabó en tercera posición (9’50’’). En féminas, la más veloz en completar la vuelta fue María Cristina Izquierdo Rodríguez (12’10’’), seguida de Raquel Pérez Pedrola (12’21’’) y Karen Huby (12’21’’).

Galindo y Sánchez, los más rápidos en Guamasa | ED

La jornada dio comienzo con las pruebas infantiles, en las que participaron un 20% del total de inscritos. Los más jóvenes recorrieron las calles del pueblo lagunero, reflejando el firme compromiso del Organismo Autónomo de Deportes con la promoción del deporte desde edades tempranas.

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El presidente del OAD lagunero, Badel Albelo, expresó su satisfacción por el resultado de una carrera que ha ido ganando relevancia con el paso de los años. «Nos enorgullece llevar el deporte a todos los rincones de nuestro municipio y comprobar que la respuesta de los vecinos y vecinas es inmejorable. Forma parte de nuestro compromiso seguir impulsando pruebas de este nivel y contribuir a su consolidación, como es el caso de la Carrera Popular de Guamasa», destacó. n