Voleibol / Superliga Masculina
El Cisneros se despide del sueño del título
El equipo de La Laguna cae en la pista del Manacor y no es capaz de forzar el tercer partido de la serie de cuartos de final
El Cisneros La Laguna se despide de la Superliga Masculina 25/26 con la cabeza alta. El conjunto tinerfeño cedió por 3-1 ante Conectabalear Manacor en el segundo partido de los cuartos de final. Tras una notable fase regular, que le permitió alcanzar una meritoria posición, y una destacada actuación en la Copa del Rey –donde rozó la final–, el equipo dirigido por Miguel Rivera compitió con carácter en la fase final, aunque sin lograr el billete a la siguiente ronda.
El primer set comenzó en una fase de tanteo, con ambos equipos imprecisos desde el saque (3-3), sumando hasta cuatro servicios consecutivos fallados. En el Cisneros La Laguna, Sergio Noda tomó la iniciativa con dos potentes remates por zona cuatro (5-5). La igualdad se mantuvo hasta el 15-15. En el tramo final, el guion volvió a parecerse al del inicio, con errores en el saque por parte de ambos equipos (20-18). El set se resolvió tras un bloqueo de los mallorquines, que cerraron la manga por 25-23.
El conjunto local comenzó mejor el segundo periodo, firmando un parcial inicial de 6-1 tras varios errores en la construcción del juego por parte del Cisneros. Ante este arranque accidentado, Rivera movió el banquillo e introdujo a Guillem Pont y Mateusz Frac en busca de un cambio en la dinámica ofensiva; una reacción que llegó al instante. Sin embargo, la buena racha cambió de lado. Manacor aceleró el ritmo con una efectiva conexión entre colocador y central que dio mayor fluidez a los ataques. Este ajuste, sumado también al acierto en el saque, puso una ventaja de 19-9. La cómoda ventaja hizo que el conjunto mallorquín cerrara también el segundo a su favor (25-14).
El Cisneros se aferró entonces al partido. Y lo consiguió. Mateusz elevó el ritmo ofensivo de los suyos con potentes ataques desde zona dos. En ese momento emergió Víctor Andreu, clave con un bloqueo y un remate contundente que devolvieron la igualdad (17-17) y encendió un final de set muy disputado. El conjunto lagunero sacó carácter y, con un saque flotante de Guillem Pont que descolocó a la defensa rival, seguido de un remate de Noda, selló el set y recortó distancias en el global (22-25).
El tinerfeño Carlos Nieves asumió el protagonismo en el cuarto set para un Manacor que arrancó con buen ritmo. Con el paso de los puntos, la ventaja mallorquina se mantuvo, en un tramo de intercambio constante (18-15). En el desenlace, Linares resultó determinante para que el equipo dirigido por González cerrara el set (25-19) y el partido. n
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