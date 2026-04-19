Segunda Federación
Demasiado castigo para el Real Unión ante el filial amarillo
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El partido arrancó con una primera ocasión protagonizada por Callejo al tirar cruzado junto a la base del poste. En la réplica visitante, Nico recogió un servicio al espacio escorado a y, ante la salida de Jaime, puso un pase atrás que Antón estuvo a punto de desviar a su portería.
El Real Unión dominaba y Las Palmas C ejercía un juego más vertical, pero con escasas llegadas claras hasta el minuto 45, cuando Callejo sacó una falta desde la derecha al segundo palo que Azael cabeceó a la frontal del área chica, donde apareció Antón para golpear forzado por encima del marco.
El Unión mejoró tras el descanso. Callejo obligó a Mohedano a despejar una volea y más tarde sacó un córner raso al vértice del área, donde Javi Yanes remató de primeras volviendo a toparse con el portero.
Las Palmas C neutralizó la situación y tras un testarazo de Ryan que se perdió por muy poco, acabó abriendo el marcador por medio de Diego, quien se zafó de Javi Yanes en el borde del área para enviar un trallazo a la escuadra. Tras ello, el cuadro local se volcó y Azael rozó el empate en la recta final, pero lanzó fuera en el mano a mano y el 0-1 no se alteró.
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