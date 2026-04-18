Cruel desenlace para el Libby’s en Gran Canaria

Un desenlace cruel, pero cayendo con la cabeza alta frente a las vigentes campeonas. El Tenerife Libby’s La Laguna fue eliminado en las semifinales de la Liga Iberdrola, en un segundo encuentro de la serie ante Heidelberg que se decidió otra vez en el quinto y decisivo set (3-2).

Las laguneras gozaron de un 0-2 a su favor. No obstante, el cuadro grancanario se encomendó a Sulian Matienzo, que generó mucho daño –25 puntos–, en la defensa blanquiazul con sus potentes remates.

Firmó un positivo arranque el Libby’s, que tiró de personalidad desde los primeros compases. Un inicio que le permitió tomar las riendas del marcador, con una omnipresente Yeisy Soto, que finalizaría el primer set con seis puntos.

Lideradas por el ímpetu de su capitana, las laguneras golpearon primero (0-2) y, posteriormente, se repusieron a la réplica de las colegialas (5-3). Las tinerfeñas se mostraron eficientes en el saque, en el bloqueo y en las recepciones para volver a tomar las riendas (9-12), aunque las grancanarias no habían dicho su última palabra, a través de los ataques de Mckenzie, Matienzo y Novoa. Después de un intercambio de golpes (17-17), el Libby’s se mostró más acertada que su oponente en la recta final del primer set, forzando el tiempo muerto de David Gil (18-21). Jessica Akamere anotaba el 20-24, colchón suficiente para que la central blanquiazul culminara con el punto decisivo para el 0-1 (22-25).

Con la misma mentalidad, el elenco dirigido por Ricardo Lemos aguantó durante el inicio del segundo set el arreón de Heidelberg. Pese a la igualdad, las locales dieron un acelerón a sus prestaciones que forzó el parón de Lemos (10-6).

Las instrucciones sentaron bien a un Libby’s que contestó de forma certera, con un parcial de 0-4 a través de los ataques culminados por Alli Cudworth y Antonela Fortuna (10-10). Pese a todo, Heidelberg seguía jugando con mínimos márgenes favorables, pero tras una serie de errores en el servicio de ambas contiendas, Camino ponía por delante en el segundo set a las blanquiazules (20-21).

Las tinerfeñas tomaron ventaja tras una sólida defensa, pero Matienzo generó problemas con sus potentes remates en zona cuatro. De hecho, del 22-24 se pasó al 25-24, pero el Libby’s salvó hasta en dos ocasiones el set favorable a las grancanarias, imponiéndose tras una gran salvada de Pelland finalizada por Cudworth (26-28).

Con una doble renta, el Libby’s se presentó a un intercambio de golpes ante Heidelberg. Una serie de errores en la red propiciaron que las anfitrionas cogieran una pequeña renta, que rápidamente recuperaron las pupilas de Lemos con Akamere en la red, en un 0-3 de parcial (13-13). Superado el ecuador del cuarto juego, las huestes de David Gil dieron un paso adelante en sus prestaciones. Con el 24-21, Soto y Fortuna otorgaron suspense a la conclusión, pero finalmente la balanza caía a favor de las grancanarias para acortar distancias (25-23).

Un buen servicio de Soto y la eficiencia de Akamere en la red permitieron voltear el buen inicio de las locales (2-4). Después de ir por delante las grancanarias, el Libby’s se puso nuevamente arriba en el ecuador, otra vez con la potencia en el servicio de Soto (11-13). No obstante, las blanquiazules sufrieron en defensa con los misiles de Matienzo, culminando también los dos últimos ataques de Heidelberg (25-22) para forzar el tie-break.

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El golpe anímico hacía acto de presencia, con un Heidelberg reforzado ante el desarrollo del choque. De esta manera, le costó al Libby’s reconectarse a tiempo, ya que las vigentes campeonas tomaron rápidamente ventaja (5-2). Contra todo, el elenco tinerfeño se levantó una vez más a través de un buen parcial (5-5). Pero cuando todo parecía encaminarse hacia un final de incertidumbre (9-8), las locales terminaron de declinarlo a su favor, con el 2-0 en la serie. Un sueño que se detiene, pero con un final de curso que invita a la ilusión para el futuro venidero. Tiempo de recargar pilas para volver más fuertes.