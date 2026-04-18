El Cisneros La Laguna quiere alargar su camino

Las batallas se pelean hasta el último punto, y con esa convicción afronta el Cisneros La Laguna su eliminatoria de cuartos de final por el título de la Superliga Masculina. El conjunto lagunero se mide hoy sábado, a las 17:00 horas, a Conectabalear Manacor en el segundo duelo de la serie, tras la derrota (0-3) encajada en el primer encuentro celebrado en el Ríos Tejera.

Ahora, el equipo tinerfeño visita el Polideportivo Miguel Ángel Nadal de Manacor con el objetivo de lograr una victoria que le permita igualar la eliminatoria y forzar el tercer y definitivo partido, que se jugaría mañana domingo, también a las 17:00 horas y en el mismo escenario.

El Cisneros llega a esta cita después de caer ante su afición en un choque más igualado de lo que reflejó el marcador. Arropados por su público, el encuentro fue muy disputado, pues el Cisneros cayó por la mínima en varios de los sets. Sin embargo, los baleares impusieron su juego y terminaron inclinando la balanza (0-3).

El técnico cisnerista, Miguel Rivera, aseguró que su equipo llega «en buena forma» para este segundo fin de semana de playoffs, sabiendo que «las cosas se han puesto cuesta arriba», pero el equipo tiene «la mentalidad clara de que difícil no significa imposible».

Rivera insistió en que los suyos tendrán mejorar el rendimiento respecto al primer choque, «especialmente en el apartado ofensivo», y dejó claro que se debe »dar la mejor versión si se quiere forzar el tercer partido».

En cuanto al hecho de tener que decidir la eliminatoria lejos de casa, explicó que »el formato de playoffs es así». »Hemos acabado en un meritorio quinto puesto, pero en este caso el factor cancha favorece a Manacor», añade. Con todo, el entrenador no rehuyó el reto, y concluyó que intentarán lo más complicado: ganar allí dos partidos consecutivos. «No será sencillo, porque Manacor está en un gran momento en este tramo final de la temporada, pero vamos a intentarlo», concluye.