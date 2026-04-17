El Libby’s, sin margen de error ante el Heidelberg

Sin renunciar a nada, con la máxima ambición tras un arduo camino recorrido. El Tenerife Libby’s La Laguna se desplaza hasta Gran Canaria para afrontar este viernes el segundo encuentro de la serie de las semifinales de la Liga Iberdrola. Un nuevo y exigente desafío ante el potente Heidelberg Volkswagen (hoy, 18:00, Pabellón Miguel Solaesa), donde el equipo lagunero tratará de ganar para igualar la eliminatoria, después de caer en el primer duelo en el Pablos Abril contra las grancanarias (2-3).

La escuadra tinerfeña llega a esta cita deportiva con la firme convicción de revertir la situación y forzar un tercer y último partido. De ganar este viernes, el Tenerife Libby’s La Laguna tendría que jugar en idéntico escenario durante el domingo (12.30) para dilucidar el desempate de la eliminatoria. Pero antes, toca hacer los deberes este viernes.

El conjunto dirigido por Ricardo Lemos se ha preparado a conciencia durante esta semana tan importante, en la recta final de la Liga Iberdrola, con el firme objetivo de luchar hasta el último aliento por un billete en la gran final por el título. Todo ello, después de una temporada compleja en la que el equipo blanquiazul logró reconducir su situación para clasificarse al playoff en la última jornada y, por primera vez en la competición, doblegar al campeón de liga regular –Avarca de Menorca– siendo el octavo clasificado.

Los precedentes invitan a una igualdad absoluta. El pasado fin de semana, el primer partido de la serie se decidió en el tie-break, después de que Tenerife Libby’s La Laguna fuera por delante durante dos ocasiones. Asimismo, en liga regular, las tinerfeñas consiguieron su clasificación para el playoff ante idéntico rival en la última jornada (3-2). En la primera vuelta, el encuentro se decidió a favor de las grancanarias (3-1).

En este contexto, el técnico blanquiazul reconoce la dificultad del reto, aunque transmite máxima confianza en la respuesta del equipo. «Perder el primer partido ha sido duro, sobre todo por cómo se produjo, ya que confiábamos en poder ganarlo», explica. Sin embargo, subraya que los días de trabajo han sido clave: «El equipo ha entendido que estábamos haciendo bien las cosas y que estamos listos para afrontar el siguiente partido con la máxima intensidad».

Lemos prevé un nuevo duelo de máxima igualdad. «Son partidos que van a ser muy igualados. Ambos equipos tienen armas y capacidad de juego para competir al máximo nivel», señala, destacando además que el conocimiento mutuo entre ambos conjuntos será cada vez mayor en una serie tan concentrada en el tiempo.

En cuanto a las claves del encuentro, el entrenador apunta a la importancia de la adaptación táctica. «Puede ser determinante interpretar cómo Heidelberg está preparando el bloqueo y organizando su juego ofensivo. Nosotros queremos mantener nuestro estilo, pero adaptándonos a su propuesta». En ese sentido, añade que «la parte del juego en la red puede ser decisiva».

Pese a jugar fuera de casa, el equipo espera sentirse arropado. «No es un desplazamiento tan lejano y nos haría muy felices contar con el apoyo de nuestra gente», comenta Lemos.