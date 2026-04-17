Ciclismo
Jonas Vingegaard, a lo DJ por las carreteras de Tenerife
El doble campeón del Tour de Francia se ejercita en la Isla con un altavoz en su bicicleta
Con música todo trabajo sacrificado es más llevadero. Eso deben pensar en el Team Visma | Lease a Bike, y en concreto su líder Jonas Vingegaard, que ha dejado una estampa cuanto menos curiosa durante la concentración en altura que está llevando a cabo en Tenerife.
El danés, doble ganador del Tour de Francia, que se lleva entrenando en la Isla las dos últimas semanas, mostró una imagen poco usual ya que lucía tanto calcetines por debajo de los tobillos (casi un sacrilegio para los profesionales) como un altavoz inalámbrico en la parte posterior de su bicicleta.
Esa faceta de DJ de Vingegaard fue captada este jueves en un vídeo, a la altura de El Tanque Bajo, por su compañero Sepp Kuss, ganador de la Vuelta a España en 2023, en una marcheta en la que también se encontraban otros dos Visma, Davide Piganzoli y Victor Campenaerts.
Celebración por llegar al millón
Precisamente Campenaerts fue el autor de otra pieza multimedia con los mismos protagonistas. En un post el belga oficia de maestro de ceremonias para celebrar que el equipo Visma ha alcanzado el millón de seguidores en Instagram.
En este vídeo Victor Campenaerts alienta a Vingegaard, Kuss y Piganzoli para que muestren su satisfacción por haber alcanzado la citada cifra redonda. Todo ello, mientras los Visma degustan, en el Papillón, uno de los bares más populares de la zona de Las Cañadas del Teide, sendos dulces, durante el parón de un entrenamiento.
Preparando el Giro de Italia
Tanto Vingegaard como Kuss, Piganzoli y Campenaerts se encuentran en la Isla preparando uno de los puntos fuertas de esta temporada, el Giro de Italia. También se concentró en la Isla hasta el miércoles el norteamericano Matteo Jorgenson, que en los próximos días correrá las Clásicas de las Ardenas para más tarde hacer de lugarteniente de Vingegaard en el Tour de Francia.
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