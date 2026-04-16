Una Binter de récord teñirá Santa Cruz de verde este fin de semana

Cuenta atrás para la Binter NightRun. Santa Cruz se teñirá este sábado 18 de verde como nunca antes en una edición, la novena, que batirá récord de inscritos. Serán más de 7.000 los participantes que se den cita en la capital tinerfeña, 1.000 de ellos de hasta 18 nacionalidades distintas.

La Binter, que agotó en este 2026 inscripciones por primera vez, ha conseguido convertirse en la carrera más multitudinaria de Tenerife en menos una década. De 1.700 participantes en 2017 a 7.000 nueve años después. La prueba no es únicamente un evento deportivo, sino una cita ociosa y social que reúne a todo tipo de corredores. Una fiesta. Desde los élites, que este año aprovecharán que la distancia de diez kilómetros (10K) ha sido homologada por la Federación Española de Atletismo para marcar sus mejores registros, hasta los amateurs, con un recorrido mínimo de cinco kilómetros (5K), pasando por la Milla Verde Familiar, una modalidad entrañable en la que muchos pequeños cruzan la línea de meta por primera vez.

Recorridos para todos los públicos

Así, la Binter NightRun volverá a llenar de vida las calles de Santa Cruz de Tenerife con tres recorridos que tendrán salida y meta en la plaza de España. La jornada comenzará a las 19:15 con la Milla Verde Familiar, que contará con 700 participantes. A las 20:00, 3.700 corredores disputarán la carrera de 5K, mientras que la distancia de 10K arrancará a las 21:00 con 2.600 inscritos. La entrega de dorsales comenzó este jueves y se prolongará durante el viernes (de 10:00 a 19:30) y el sábado (de 10:00 a 14:00) en el Centro Comercial Nivaria de la capital tinerfeña.

La Binter, una prueba comprometida con la sociedad y el entorno, vuelve a demostrar su voluntad por reducir al máximo el impacto ambiental. No habrá plásticos de un solo uso, la bolsa del corredor será de tela, se apuesta por productos kilómetro cero y las propias medallas de 'finisher' están hechas con plástico reciclado de botellas recogidas en las playas del Archipiélago.

Solidaria con las causas benéficas

Asimismo, la carrera mantiene una profunda colaboración con las causas solidarias. Es el caso de la Milla Verde, en la que son los propios inscritos los que eligen la causa benéfica a la que va destinado el 100% de su cuota. De igual manera, más de 1.000 deportistas han optado por renunciar a su medalla para apoyar a la Fundación Foresta (entidad sin ánimo de lucro dedicada a la recuperación, conservación y mantenimiento de las masas forestales de Canarias). En la Binter, también inclusiva, se facilita la participación de personas con discapacidad, en algunos casos con dorsales a coste cero, promoviendo así un deporte accesible y abierto a todos.

El acto de presentación de la carrera tuvo lugar este jueves en el Ayuntamiento capitalino y contó con la presencia de José Manuel Bermúdez, alcalde de Santa Cruz de Tenerife; Ignacio Solana, consejero delegado de Gesprotur; Alicia Cebrián, concejala de Deportes del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife; Yolanda Moliné, consejera de Deportes del Cabildo de Tenerife; Alberto Guanche, jefe de Patrocinios de Binter; y Daniel González, gerente de DG Eventos.

Además, acudieron a la presentación como invitados especiales Javier Martín, director de Imagen, Marketing y Comunicación del Grupo Cabrera Medina; Andregely Rodríguez, gerente en Vithas Tenerife, partner sanitario de la prueba; María Hernández y Bárbara Lopetra, representantes de Cajamar, y Alicia Rodríguez, directora de la Fundación Foresta.

Presentación de la Binter NightRun 2026. / El Día

Un referente nacional

Bermúdez aseguró que la Binter es una carrera «enraizada» en la capital. «Esta cita no es solo un referente en nuestra Isla, sino en todo el territorio nacional. Queremos proyectar la imagen de una ciudad abierta, dinámica y preparada para albergar eventos de este tipo. Pero más allá de las cifras y del avance en materia competitiva, esta prueba refleja perfectamente el modelo que queremos: una ciudad como herramienta de bienestar y cohesión, donde la calidad de vida mejora a través de la actividad física», reseñó orgulloso.

El jefe de Patrocinios de Binter, Alberto Guanche, puso en valor «el crecimiento sostenido de participantes edición tras edición», lo que demuestra la consolidación de la prueba gracias también a la colaboración con la administración pública que ha sido clave para alcanzar esta dimensión. Guanche agregó que la compañía «sigue apostando por un patrocinio deportivo que traspasa fronteras y posiciona destinos». «Además, el impacto económico local es muy significativo gracias a la llegada de corredores de fuera de las Islas», sostuvo antes de remarcar que la organización decidió cerrar inscripciones «no solo por motivos de seguridad, sino para poder mantener unos altos estándares de calidad».

Alberto Guanche, jefe de Patrocinios de Binter. / María Pisaca

Más que deporte

Ignacio Solana, subrayó que “el éxito de la Binter NightRun demuestra cómo un evento nacido en el Archipiélago ha sabido crecer y proyectarse hacia otras ciudades del territorio nacional, llevando la marca Islas Canarias a enclaves como Zaragoza, San Sebastián, Murcia o Palma, reforzando así su visibilidad y posicionamiento”. Solana hizo hincapié en la apuesta de Turismo de Canarias por el deporte, “ámbito al que hemos destinado más de 12,1 millones de euros en 281 eventos con el fin de consolidar la imagen de un destino que va más allá del sol y playa y que cuenta con una atractiva agenda de actividades del máximo nivel”.

Alicia Cebrián, por su parte, manifestó que esta carrera forma parte de “la filosofía del Servicio de Deportes del Ayuntamiento: que cada vez más personas practiquen deporte en Santa Cruz”. “Cuando alguien da el paso de inscribirse a esta carrera, comienza a planificar su entrenamiento y adquiere un compromiso con la prueba, lo que se traduce en una persona más activa y en la promoción de hábitos de vida saludables en la ciudad”.

Yolanda Moliné, finalmente, remarcó “la alta participación en la carrera como reflejo del creciente interés ciudadano por el deporte y los hábitos de vida saludables”, subrayando, además, “la dimensión internacional de la prueba, algo que refuerza la proyección exterior de la Isla”. Asimismo, reiteró “el compromiso del Cabildo a seguir apoyando iniciativas que, además de dinamizar la economía, contribuyen a construir una sociedad más activa, saludable y cohesionada. Estoy segura de que el sábado viviremos una gran fiesta del deporte en la capital de nuestra Isla”, finalizó la consejera.