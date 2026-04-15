Final de temporada de infarto en Tercera División: las claves de un epílogo con todo abierto

Cuenta atrás y calculadora en la mano, un año más, en el Grupo Canario de Tercera División. Ahora Tercera Federación, la denominación es distinta, pero la tensión previa al desenlace definitivo es la misma. Y con todo aún por decidir a falta de solo cuatro jornadas –y media–. Del mano a mano entre Atlético Paso y San Fernando por el campeonato con su consiguiente ascenso a Segunda Federación hasta la pelea por la salvación, pasando por la pugna para terminar en la zona de promoción de ascenso.

Seis equipos a medias

Hasta seis son los equipos que, a falta de menos de un mes para el cierre de la competición, tienen un partido pendiente, el de la Jornada 27, en la que se suspendió casi todo a causa de la borrasca Therese. Mientras ese fin de semana solo se pudieron jugar el Lanzarote-Santa Brígida y el Tenisca-Tenerife C, el resto de choques se han ido recuperando en las últimas semanas. Todos salvo el Yaiza-Arucas, el Herbania-Telde y el que jugarán Las Palmas C y San Mateo. Los tres están fijados para la tarde del próximo miércoles 22 de abril.

Clasificación actual de la Tercera División. / El Día

Así, todas las cuentas que se puedan hacer por ahora llevan siempre el matiz de que hasta seis de los integrantes del grupo cuentan con una bala extra respecto al resto. De esta manera, el San Mateo –ahora quinto con 51 puntos–, podría escalar hasta el empate con el Mensajero en el tercer puesto con 54 si saliese victorioso de su visita al segundo filial amarillo. Al contrario, si quien ganase ese partido fuese Las Palmas C, los amarillos se acercarían a la zona noble y apurarían sus ahora escasas opciones de promoción. El azar del calendario arroja enfrentamientos de infarto en los otros dos duelos pendientes. Tres de los cuatro (Telde, Herbania y Yaiza) están en descenso y el último, el Arucas, marca la zona de permanencia.

Mano a mano

Sin desmerecer el buen momento del Mensajero, lo cierto es que la lucha por el título es ya cosa de dos. El Atlético Paso líder de la categoría desde la Jornada 10 (salvo al cierre de la 19, cuando perdió el liderato en favor del Tenerife C para recuperarlo solo una semana después), resiste ahora a la pujanza del San Fernando. Los palmeros vienen de Segunda RFEF, mientras que los grancanarios ya pujaron por el ascenso el pasado curso, cuando cedieron frente al Girona B en la eliminatoria decisiva.

El Sanfer no tiene un calendario sencillo. La escuadra de Juan Carlos Socorro juega lejos de su feudo tres de los cuatro duelos que le quedan por delante. Su hora de ruta: Lanzarote, San Bartolomé, Tenerife C (el único como local) y Mensajero. El Paso, por su parte, recibe este fin de semana a un Telde con pocas opciones de salvación, sale después contra el San Mateo, recibe a Las Palmas C y termina la temporada en el campo de un Herbania que, para entonces, podría estar ya descendido.

Huir de la quema

Mientras el primer puesto y el ascenso es solo cosa de dos, mucho más abierta está la pelea por la salvación. Hasta ocho equipos tratan de eludir los cuatro últimos puestos de la tabla. Cierto es que el Tenisca, a siete puntos de la vida, es virtualmente equipo de Preferente un año después de su regreso a Tercera y que el Telde también lo tiene harto complicado. El cuadro grancanario, a cinco unidades del deseado decimocuarto puesto que ocupa ahora el Arucas, cuenta con la ventaja de tener 15 puntos en juego en lugar de 12. También una batalla pendiente les queda a Herbania (antepenúltimo) y Yaiza (que cierra la zona roja), ambos con 27 unidades en el casillero.

Salvado por ahora pero al borde del abismo está un Arucas que en verano apostó fuerte económicamente para construir uno de los proyectos más ambiciosos del grupo y que ahora pasa agobios por no caer a Preferente. Por delante, el San Miguel (un punto más que el Arucas) y el San Bartolomé (dos más que los grancanarios). El equipo sanmiguelero cuenta, por desgracia, con la experiencia agónica del pasado curso. Los amarillos terminaron la 24/25 quintos por la cola, pero el descenso del Paso y el no ascenso del San Fernando les condenó a Preferente hasta que se confirmó la desaparición del Ibarra por impagos (cuya deuda no asumió ninguna entidad, por lo que su plaza se ocupó por méritos deportivos). Aunque con final feliz, la angustia nunca es aconsejable. De ahí que los de Dani Sánchez se aferren en este epílogo por mantenerse al margen de la zona roja para no depender así de carambolas ni arrastres. Su calendario: Marino, Telde, San Mateo y Las Palmas C.

La llave

La clave por la permanencia, sin embargo, bien la puede tener un equipo que milita en categoría superior: Las Palmas Atlético. Con cuatro descensos seguros (suben otros tantos desde Preferente), que el filial amarillo alcance la permanencia en Segunda Federación garantizaría desterrar la amenaza del efecto arrastre que la pasada campaña condenó momentáneamente al propio San Miguel y de igual manera a la Preferente de Tenerife. Con el Tenerife B salvado matemáticamente, es Las Palmas el único de los dos equipos canarios en Segunda RFEF que no ha garantizado la permanencia. Lo tienen cerca los amarillos (seis por encima del descenso y dos del puesto de 'playout'), pero no asegurado.

La salvación de Las Palmas Atlético, atención, no solo dejaría en un máximo de tres a los equipos que desciendan a Preferente, sino que abriría la posibilidad a una salvación extra. Esto es, en caso de ascenso del equipo canario que juegue la promoción, el número de descendidos desde Tercera a Preferente podría ser aún más reducido

El 'playoff'

Más ilusionante para los implicados resulta la batalla por disputar la promoción de ascenso, a la vez que por alcanzar la mejor clasificación posible entre los puestos segundo y quinto. Toda vez que parece seguro que el segundo lugar lo ocupara el perdedor del duelo entre Paso y San Fernando, el botín en liza ha pasado a ser el tercer lugar. El bronce es ahora mismo para el Mensajero, en buen momento en la recta final de campaña con 54 puntos y que acaba se impuso al San Miguel el pasado fin de semana. Uno menos (53) tiene el Tamaraceite y tres el San Mateo (51), que cierra la zona de playoff. Sexto es el Tenerife C, hasta hace no mucho colíder pero en caída libre en las últimas seis semanas. El segundo filial tinerfeñista no gana desde el 28 de febrero y su parcial, desde entonces, es de 2 puntos sobre 18 posibles. Con 50 puntos, los de Rayco García tienen al San Mateo solo una unidad por delante, por lo que no se les puede descartar, pero su dinámica reciente invita al pesimismo.