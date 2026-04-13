La mejor natación artística se despide de Tenerife

Concluyó ayer domingo, 12 de abril, el Campeonato de España Júnior y Sénior de Natación Artística en el Centro de Deportes Acuáticos de Tenerife (CDAT), en Puerto de la Cruz. Y lo hizo tras tres días de competición espectaculares con la presencia de las grandes estrellas de la artística española, de la seleccionadora y de todas las autoridades en un evento que ha contado con el apoyo y colaboración económica del Cabildo de Tenerife.

Empezando por la competición júnior, el Pingüinos de Arrecife se proclamó campeón de la clasificación de clubes con un global de 2.661,9826 puntos, con el Refrica Group CN Granollers segundo en la general y cerrando el podio el CN Sincro Sevilla.

Repasando a todos los campeones de España de categoría júnior en cada una de las modalidades; en el solo técnico se impuso Rocío Calle (Sincro Retiro); en el solo técnico masculino Eneko Sánchez (CN Sabadell); en el equipo técnico la AD Sincro Retiro; en el dúo mixto técnico Xandro de Manuel y Laura Sarmiento (Sincro Retiro); en el dúo técnico Arlet Arnan y Roman Sharah (Refrica Group CN Granollers); y Daniel Suárez (Galaico Pontevedra) en el solo libre.

Campeón de España de solo libre masculino fue Eneko Sánchez (CN Sabadell); el Sincro Sevilla se colgó el oro en la rutina acrobática; Arlet Arnan y Romane Sharah (CN Granollers) fueron oro en el dúo libre; Xandro de Manuel y Laura Sarmiento (Sincro Retiro) salieron triunfadores en el dúo mixto libre; y campeón de España de equipo libre fue el Sincro Retiro. En sénior, el Sincro Retiro se coronó campeón de España en la clasificación por puntos (1.266,9069).

Lilou Lluis y Sara Saldaña (del Sincro Retiro) ganaron en el dúo libre; Xandro de Manuel y Sara Saldaña (Sincro Retiro) en el dúo mixto libre; Iris Tío (CN Kallipolis) en el solo libre; Alexander Hasenburg (San Juan AD) en el solo libre masculino; y el CN Sincro Sevilla en rutina acrobática.

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Un total 12 comunidades autónomas estuvieron representadas y más de 300 deportista compitieron durante tres días en el CDAT, una instalación con más de 6.000 metros cuadrados, una piscina olímpica de 50 metros y otra de 25, tres salas de entrenamiento, vestuarios, oficinas, enfermería, cafetería y una sala polivalente. Una instalación preparada para la élite, que también acogerá del 16 a al 23 de agosto el Campeonato del Mundo Júnior de Waterpolo Femenino.