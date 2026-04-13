Enrique Cruz, ganador del Rally Norte: "No nos hemos ido a ningún lado"

Nunca hay que dar por vencido al nueve veces campeón regional de rallyes de asfalto. En el Rally Norte, una prueba que, por cierto, no es donde más cómodo se siente, el lagunero Enrique Cruz se impuso en un sábado redondo.

Después de todo el ruido de la primera cita en Lanzarote, y después de esos más de 25 segundos que le sacó Lukyanuk el viernes en la nocturna del Rally Norte… suena esto a un «tranquilos, que todavía sigo aquí».

Sí, sí, que no nos hemos ido a ningún lado.

Después de Lanzarote, donde Lukyanuk arrasó –con cinco scratchs de siete posibles–, ya había quien sacaba conclusiones demasiado rápido… ¿Ha servido este rally como respuesta a quienes dudaban?

Hombre, hay que ser conscientes de que estamos ante un doble campeón de Europa, que no es fácil. Pero bueno, vamos como el sábado, aprovechando nuestras oportunidades y a ver.

Pero lo que está fuera de duda es que es una victoria que manda un claro mensaje en el Mundialito.

Exactamente, y también para mí y para el equipo es una forma de coger seguridad en nosotros mismos, de que podemos ser competitivos y que podemos pelear por un campeonato de este nivel.

¿Es este, quizá, su mejor Rally Norte hasta la fecha?

Sí, además por la complejidad que tuvo: había diferentes tipos de agarre en distintas zonas de los tramos, la climatología, hubo cambios de reglaje y probamos diferentes compuestos de neumáticos. Fue un rally muy completo y la verdad es que supimos reponernos del tramo del viernes por la noche y, el sábado, aprovechar nuestras oportunidades.

El viernes Alexey Lukyanuk voló bajo la lluvia… pero el sábado usted cambió por completo el escenario. ¿Qué fue lo que inclinó la balanza?

Bueno, pienso que por la mañana el tiempo aparentaba estar seco, la verdad, porque en la zona de la costa, junto a la asistencia, estaba bastante despejado. Pero no sé si fue la experiencia o la información que tuvimos nosotros, que fue un poco diferente a la de él, y de ahí vino nuestra elección de neumáticos, totalmente contraria a la suya. Obviamente, los tiempos dijeron que habíamos acertado. La carretera no terminó de secarse durante la noche y pudimos aprovechar un compuesto un poco más blando para marcar las diferencias en los tramos dos y tres y recuperar toda la diferencia.

Va muy fuerte Lukyanuk en el arranque de este Mundialito. ¿Cómo se le planta cara a un piloto con ese ritmo?

Sí, a ver, el objetivo para mí el sábado simplemente era competir e intentar encontrar mi mejor nivel, y ver si podía ganarle algún tramo. Salí con ese objetivo; sabía que 25 segundos (que le había sacado Lukyanuk en el tramo del viernes) era una diferencia muy importante y que, si no pasaban cosas como las que pasaron, era difícil. Pero en un Rally Norte todo puede pasar. Salí confiado y sin presión, a intentar correr lo máximo que podía, y me encontré muy bien desde los primeros kilómetros. Quise aprovechar eso y, bueno, la sorpresa fue que, después de dos tramos del sábado, me encontré líder. Entonces, bueno, me dio seguridad, me dio confianza y era lo que necesitábamos después del Rally de Lanzarote. Pudimos, digamos, apretar al máximo para conseguir esta victoria.

En lo que respecta al resto de candidatos al título, en el Rally Norte usted sacó una ventaja de casi dos minutos a pilotos como Sergio Fuentes y Yeray Lemes. ¿Le llamó la atención esa diferencia o refleja su ritmo del fin de semana?

Bueno, yo creo que Alexey está poniendo un nivel muy, muy alto. Y si queremos seguirlo, hay que arriesgar y poner mucho valor, que es lo que estamos haciendo nosotros. En el caso de Sergio y de Yeray, creo que les ha faltado en este rally un poco de velocidad. No sé los motivos, pero seguro que en los siguientes rallys estarán más cerca.

Da la sensación de que este año el Mundialito puede ser cosa de dos.

No lo sé, lo que queremos todos es intentar ir contra Lukyanuk (ríe). Yo voy a intentarlo, lo estamos intentando y creo que podemos, porque realmente pienso que ahora es donde somos más fuertes, en los rallys que vienen. Creo que hemos salvado la peor parte de la temporada, que eran el Rally de Lanzarote y el Rally Norte, y ahora vienen pruebas donde nos podemos desenvolver un poco mejor. Entonces, bueno, vamos a probarnos en los siguientes rallys y, si podemos competir contra él, va a haber campeonato. Nosotros no miramos hacia atrás, hacia los rivales que están por detrás; simplemente tenemos a Alexey por delante y ahí es donde tenemos marcado el objetivo.

Estará en las Islas Canarias, cita del Campeonato Mundial de Rally que no puntúa para el campeonato regional. ¿Con qué intenciones se presenta?

Bueno, esto es el Mundial y la idea es disfrutar del rally, conocer una prueba del Mundial y, sobre todo, coger ritmo, que me va a servir de cara a las siguientes pruebas del autonómico. Creo que pelear contra los mejores del mundo me va a enseñar muchísimo, me va a dar velocidad y vamos a aprender. Y después, también, devolver un poco a todos los patrocinadores que han apostado por mí en este proyecto esa confianza, para que tengan ese retorno publicitario y estén contentos.

"El Mundialito tiene un nivel espectacular y no podemos escatimar en nada: vamos con todo" Enrique Cruz — Ganador del 42º Rallye Orvecame Norte

Después llegará Adeje, donde su nombre aparece casi siempre entre los marcados en rojo.

En Adeje me encuentro muy fuerte siempre, siempre me han salido buenos rallies allí, pero tenemos los pies en la tierra. Somos conscientes de quién tenemos enfrente y hay que ir paso a paso. Tenemos que poner nuestra mejor versión y ver dónde podemos estar. Vamos a intentar ser muy competitivos y ver si podemos pelear de tú a tú, que estoy seguro de que sí.

Este año se salta el Nacional. Entiendo que es porque quiere centrarse en ir a por todas en el Mundialito.

Sí, sí, hay que ir a por todas. Está claro que este año el Mundialito canario tiene un nivel de coches y de pilotos espectacular, y no podemos escatimar en nada: vamos a ir con todo. Creo que no hacer el Campeonato de España nos va a restar un poco de velocidad, ya que entre prueba y prueba, hacer una carrera del Nacional nos daba ese ritmo extra. Entonces, bueno, debemos buscar otras alternativas y, sobre todo, centrarnos más en preparar mejor los rallies, porque va a haber que cuidar cada detalle para poder ganar.

Este Campeonato de Canarias podría convertirse en su décimo título regional.

Bueno, es una ilusión, pero tampoco me vuelvo loco con eso, al final son números. Me ilusiona sentirme como me sentía el sábado al terminar el rally: competitivo, rápido y sintiendo que todas las cosas que hago dan resultados. Cada día aprendo cosas, voy más rápido, y eso es lo que me motiva para seguir entrenando.