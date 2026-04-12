Tercera RFEF / 30ª jornada
El Tenerife C rescata un punto en el tiempo añadido
El Unión Sur Yaiza se adelanta en una acción aislada cerca del descanso y se hace fuerte en defensa tras el receso, pero no logra conservar su ventaja
Acan
Los primeros compases pasaron con poco ritmo y escasas aproximaciones a las áreas, aunque con algo más de sensación de peligro por parte del filial gracias a las internadas de Nehuen por el carril zurdo. Suyo fue el primer pase con peligro desde la línea de fondo sobre Manu Montero, quien remató suave a las manos de Mike.
La primera ocasión destacable la tuvo Manu Montero al rematar un pase de Dailo obligando a estirarse al meta visitante, pero la más clara la tuvo Nehuen cerca de la media hora, con un zurdazo desde la frontal repelido por la madera.
Pero fue el Yaiza el que anotó primero. Lo hizo tras un saque lejano de falta que Josué cabeceó a la red. En la réplica, Manu Montero pudo restablecer el empate, pero su tiro cruzado no vio portería.
Los de Rayco García se vieron obligados a estirarse y tuvieron llegadas claras con Montero llevando la iniciativa en el ataque ante un Yaiza que apostó por hacerse fuerte en defensa y buscar el contragolpe, rozando así Javi Amadoz el gol con un lanzamiento desde la frontal que se marchó por poco.
Ya en el 90’, Noda sacó una falta lateral que Raúl Gutiérrez cabeceó al poste. Tres minutos después, el propio Raúl estableció el 1-1 al rematar de cabeza un saque de esquina al segundo palo.
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