El Tenerife B le regala los tres puntos al Ilicitano

El Tenerife B se complicó la meta de alcanzar la promoción de ascenso a la Primera Federación con una derrota sin excusas —otra más en una temporada de claroscuros— que dejó sin efecto el gol temprano de Julen que le puso en ventaja. El mismo Julen y, tras el descanso, medio equipo mal defendiendo, regalaron la remontada a un Ilicitano con más fe y acierto que con los puntos asegura su permanencia.

A tres partidos —dos como locales—, para cerrar el campeonato de liga, los blanquiazules quedan obligados a ganar lo que les queda para recuperar la quita plaza y no depender de terceros. De paso tendrán que elevar el nivel de atención a los detalles que visto el desarrollo del curso, los penaliza más que las ausencias de los titulares habituales, ausente ayer también Ybarra convocado con el primer equipo.

Sin Ybarra en su primera llamada con los mayores y sin los previstos Ulloa, Fran Sabina y Dani Fernández, Mazinho tiró de lógica para colocar a Pau Fernández para ocupar el flanco izquierdo por delante de Trilla. El movimiento de piezas en el once le rentó lo que tardó Pau en caer lesionado en una disputa con Pablo Felipe cumplido el primer tercio.

Cuando lo de Pau, Julen ya se había encargado de adelantar al Tenerife B con un cabezazo de espaldas que envenenó la respuesta de Owen y de regalar una pelota inverosímil a Álex López —durmiéndose en el pase de seguridad a Sosa— con la que el delantero se fabricó el 1-1 salvando la salida del portero para marcar a puerta vacía.

De vuelta al empate, el partido roló al gusto de un Ilicitano que firmó veinte minutos de superioridad hasta que un derribo de Choco a Marcos Marrero acabó en penalti. El mismo Marcos se quedó el balón para deshacer las tablas, pero atacó la ejecución con un tiro raso centrado que adivinó Owen cuando ya se vencía a su palo izquierdo.

Sin premio hasta que se cumplió un tercio de la segunda mitad, los de Cuéllar se pusieron en ventaja con el 1-2 facturado por Álvaro Padilla tras el aviso un par de minutos en una ejecución similar que retrató al Tenerife: blando en las vueltas, blando en los cortes y desconcertante perdiendo marcas en el área.

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El marcador desfavorable devolvió al filial el empuje perdido y las caídas al área, hoy estériles. Anulado por Sina, Viti no enganchó ningún remate entre palos, Jony anduvo sin conexiones en su segunda comparecencia y entre Kevin y Trilla se apañaron un error infantil para regalar el 1-3 a Sciancalepore, tras quedarse Piri la pelota dividida a la que renunciaron los defensas.