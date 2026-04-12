El sueño del título se aleja para el Tenerife Libby’s

No tuvo fortuna el Tenerife Libby’s La Laguna en su primer encuentro de la serie de las semifinales de la Liga Iberdrola, cediendo en el Pablos Abril en un partido cargado de alternativas que fue ganando en dos ocasiones frente al Heidelberg Volkswagen, pero que se decidió en el quinto y definitivo set en beneficio de las grancanarias (2-3).

Arrancó enchufado el conjunto dirigido por Ricardo Lemos, quien tomó las riendas del partido al principio. Las tinerfeñas aprovecharon la potencia de Cudworth en el servicio, así como una secuencia de errores en ataque del Heidelberg Volkswagen (4-0). Durante este primer set, tanto Alli Cudworth como Antonela Fortuna llevaron la iniciativa en fase ofensiva, culminando numerosas jugadas para ampliar la renta. La escuadra lagunera se mostraba certera en todas las facetas, sin dar opciones a su rival. Pese a los dos tiempos muertos pedidos por David Gil en las grancanarias, el Tenerife Libby’s La Laguna se mantuvo regular en su juego para hacerse con el primero de la tarde (25-14) en menos de 20 minutos.

Mayores dificultades presentó la segunda manga. El Heidelberg Volkswagen reingresó con fuerza en la pista, generando mucho daño en la recepción blanquiazul, con Matienzo y Van der Meer percutiendo con potentes remates (2-8). Ricardo Lemos paró el partido para buscar soluciones, circunstancia que fue positiva para un Tenerife Libby’s La Laguna que fue recuperando terreno.

El combinado lagunero recortó diferencias, con Cudworth castigando en sus remates y con buenas colocaciones de Pelland. Sin embargo, el Heidelberg Volkswagen lanzaba réplica con la potencia aérea de Mckenzie. En un set en el que tocaba ir a remolque, el CV Haris estuvo cerca de ponerse a solo un punto de desventaja, pero finalmente las grancanarias respondían a tiempo para mantenerse con un pequeño colchón. El Heidelberg dio un arreón final para firmar las tablas (20-25).

Con todo igualado, el Tenerife Libby’s La Laguna volvió a coger la iniciativa en un apasionante choque. La escuadra tinerfeña se mostró confiada en las recepciones, culminando a través de Camino, Akamere y Soto (6-2). A partir de ahí, el Tenerife Libby’s La Laguna no hizo más concesiones, mientras que el Heidelberg agotó dos tiempos muertos para tratar de revertir su situación. La conexión norteamericana Pelland-Cudworth también daba frutos y, precisamente, la estadounidense puso la guinda en una jugada rocambolesca, cuya recepción terminó en punto para cerrar en positivo el tercer juego (25-19).

De vuelta al parqué, tanto el Libby’s como el Heidelberg Volkswagen ofrecieron un intercambio de golpes, pero pronto las grancanarias lograron abrir una pequeña brecha, a través de la potencia de Mckenzie y una inspirada Van der Meer, que forzó el tiempo muerto de Lemos (6-12). El equipo blanquiazul se resistió hasta el final, llegando a empatar a 21, pero otra vez Van der Meer hizo acto de presencia como figura para darle el set a las grancanarias (22-25).

El veredicto final sobre la pista del Pablos Abril se decidiría un tie-break que el combinado visitante dominó de principio a fin pese a la resistencia local. No hubo manera y el 11-15 declinó la balanza en favor de las grancanarias.

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Con este resultado, el Libby’s se lo jugará a todo o nada en Gran Canaria, en búsqueda de un billete para la gran final. La siguiente parada será el próximo viernes, 17 de abril, en el Pabellón Miguel Solaesa. Allí, las tinerfeñas volverán a intentar levantarse una vez más para buscar la victoria y aspirar a jugar el tercer encuentro de la serie por el desempate.