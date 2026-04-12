El Mensajero vence al San Miguel y se coloca tercero

El Mensajero asalta la tercera plaza tras imponerse por la mínima al San Miguel (1-0). El cuadro palmero fue ligeramente superior en el primer tiempo e intensificó su dominio en la reanudación, hasta conseguir el premio del gol, por medio de Isidro, en la recta final del choque.

Tras el tanteo inicial, el cuadro palmero fue apoderándose del balón y tuvo más presencia en campo contrario. Sin embargo, la primera clara la tuvo el San Miguel al contragolpe, salvando Rafa Hidalgo un mano a mano claro ante Héctor.

La primera ocasión del Mensajero la protagonizó David Grande al rematar un servicio de Isidro y toparse con la parada de Gabri. Después también la tuvo Ale Ojeda; aunque la más clara volvió a caer del bando visitante al filo del descanso tras un remate de Abián al travesaño.

El guion siguió siendo el mismo al regreso de vestuarios, con el Mensa llevando el peso del partido y los amarillos buscando hacer daño a la contra. Así, Abián y John Kelly probaron fortuna para sus respectivos equipos, respondiendo los porteros en ambos casos.

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Con el paso de los minutos, el combinado mensajerista intensificó su dominio. Así, Alexis y David Grande tuvieron opciones para abrir el marcador, aunque el 1-0 llevó la firma de Isidro, quien en el minuto 85 marcó de vaselina tras el servicio de Vianney. Tras ello, el conjunto tinerfeño se volcó a por el empate, pero la falta de ideas y un acertado Rafa Hidalgo bajo palos lo evitaron.