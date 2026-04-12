El Marino le aguanta el pulso al Atlético Paso
El equipo tinerfeño frena al líder en el estadio Antonio Domínguez en un encuentro con dominio alterno y escasas ocasiones de gol
Acan
El Marino aguantó el pulso al líder Atlético Paso (0-0). El cuadro marinista se mostró ligeramente superior hasta el descanso. Las fuerzas se igualaron tras el receso y el cuadro palmero intentó estirarse en las postrimerías, pero la falta de acierto en ambas áreas provocó que el resultado inicial no se alterase.
Salió algo más enchufado el conjunto tinerfeño, aunque sin encontrar la manera de crear peligro ante un rival que no tardó en sacudirse el dominio local.
La primera acción destacable la protagonizó Alberto con un trallazo desde fuera del área que se perdió junto al poste; y poco después, fue Lie quien probó fortuna desde la frontal obligando a intervenir a Roberto.
El Marino volvió a mostrarse ligeramente superior conservando la posesión durante los compases previos al descanso; sin embargo, la última de la primera parte la tuvo el equipo palmero por medio de Marco, que no atinó a rematar un centro desde la derecha.
La igualdad fue la tónica del partido tras el paso por vestuarios, con máxima intensidad en el centro del campo por parte de ambos equipos, que se aproximaron a las inmediaciones del área contraria sin acierto en los metros finales.
Un lanzamiento de falta de Samu Casáis que no encontró portería fue lo más destacado hasta la recta final, cuando el Atlético Paso trató de dar un paso al frente, jugando más en campo contrario, pero sin acierto para romper el 0-0 inicial.
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