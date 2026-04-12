Enrique Cruz le gana el pulso a Lukyanuk y sale triunfador del Rallye Norte en Tenerife

Victoria de Enrique Cruz en el 42º Rallye Orvecame Norte. El piloto lagunero se impuso este sábado a Alexey Lukyanuk en un bonito mano a mano que, con permiso de Sergio fuentes (tercero) y Yeray Lemes (cuarto), apunta a ser la tónica habitual en el Campeonato de Canarias de Rallyes de Asfalto (CCRA).

Enrique Cruz y su copiloto Yeray Mujica, a los mandos del Toyota GR Rally2, fueron los más rápidos de la cita con un tiempo de 1:03’04,3’’. Les siguió Lukyanuk. Acompañado por Yury Kulikov y al volante de un Skoda Fabia RS Rally2 (la pasada campaña compitió con un Hyundai i20), el ruso afincado en Tenerife completó el recorrido en 1:03’55,6’’. Esto es, a 56 segundos de Cruz-Mujica. En un también meritorio tercer cajón, aunque lejos de la pelea por el primer lugar (solo en uno de los siete tramos terminó entre los dos primeros), finalizó Sergio Fuentes. En dupla con Tecorice Hernández a los mandos de un Fabia RS Rally2 (mismo coche que Lukyanuk), Fuentes paró el crono en 1:04’45,4’’.

La jornada del sábado fue aciaga para Lukyanuk y redonda para Cruz. El ruso se acostó líder en la noche del viernes tras un recital bajo la lluvia en la noche norteña. Lukyanuk voló en el tramo Los Realejos-Aguamansa, superando en 25 segundos a Enrique y en 37 a Sergio Fuentes.

Ayer, sin embargo, la carrera se giró a las primeras de cambio. Para empezar, los 19,22 kilómetros del parcial La Corona-Montefrío-Llanito Perera evidenciaron un cambio de tendencia. Enrique Cruz 12’59,5’’ recuperaba casi 22 segundos a Lukyanuk (tercero en el tramo y aún líder, aunque por poco, en la general). Se lanzó Cruz entonces a por la cabeza de carrera y obtuvo el premio casi sobre la marcha. En el tercer tramo del Rallye, segundo del sábado, el lagunero volvió a ser el más rápido y, con otros 20 segundos sobre su principal adversario, le quitó el liderato a Lukyanuk para ya nunca soltarlo.

El piloto ruso, eso sí, no arrojó la toalla. Fue el más rápido en San Juan de la Rambla (ocho segundos menos que el Yaris GR Rally2) y dejó el primer puesto en un puño, pero perdió casi un minuto en la segunda pasada de La Corona-Montefrío-Llanito Perera (fue quinto en ese corte) y ya no pudo recuperar terreno.

Sí le dio a Lukyanuk para marcar el mejor tiempo en el TC Plus (la segunda pasada en los 8,2 kilómetros de San Juan de la Rambla) y arañar tres puntos extra de cara al Regional de Asfalto. Enrique Cruz fue ahí segundo a solo dos segundos (sumó dos puntos) y Lemes tercero (una unidad extra para él).

El cuarto lugar de la general terminó Yeray Lemes (1:04’56,4’’ con su Critroen C3 Rally2) y en quinto Manuel Mesa (1:07’40,2’’) con su Ford Fiesta Rally2. Sexto fue Ayoze Almeida (Citroen C3), séptimo Jorge Rodríguez (Alpine A110), octavo Alexis Martín (Peugeot 208 Rally4), noveno Santiago Pérez (Renaulti Clio Rally3) y décimo Adrián Chávez (Suzuki Swift Rally2-Kit).

Lukyanuk resiste en el CCRA

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Pese a ceder en el pulso del Norte de Tenerife en favor de Enrique Cruz, Alexey Lukyanuk mantiene el primer puesto en el CCRA. El ruso, que ganó en Lanzarote la primera prueba del Regional, suma ahora 71 puntos (30 por ser segundo y 3 por llevarse la especial) y aventaja a Cruz (65) en seis puntos. Tercero pasa a ser Yeray Lemes (con 58). n