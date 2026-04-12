El Cisneros no puede con un Manacor que roza las semis

El Cisneros La Laguna perdió este sábado el primero de los partidos de la eliminatoria de cuartos de final por el título de la Superliga Masculina ante Conectabalear Manacor, que se llevó el triunfo 0-3 en el encuentro disputado en el Pabellón Juan Ríos Tejera de San Cristóbal de La Laguna.

La derrota obliga ahora a los tinerfeños a ganar el segundo de los partidos, que se jugará en Baleares el próximo sábado para, así, forzar un tercero de desempate que se jugaría al día siguiente, también en el Polideportivo Miguel Ángel Nadal de Manacor. A pesar de lo que pueda aparentar el marcador, el encuentro fue muy disptado, con un Cisneros Alter La Laguna que apretó al máximo a los baleares en el segundo y tercer set, cayendo por 25-27 y 24-26.

El inicio no pudo ser mejor para los locales (2-0) pero reaccionó Manacor con un pequeño parcial con el que darle la vuelta (3-5). Las rentas visitantes se mantenían en los dos puntos (6-8 y 7-9), con el tinerfeño Carlos Nieves haciendo daño a la defensa cisnerista. Con 10-12 tras un punto de Linares, Miguel Rivera pidió tiempo muerto. Funcionó. Con puntos consecutivos de Víctor Andreu y Fran Duque, el partido se igualaba de nuevo (12-12) y un gran bloqueo de Flores, daba la delantera de nuevo al Cisneros (13-12). El parcial llegó al 5-0 (15-12), lo que obligó al técnico visitante Alexis González ha solicitar ahora tiempo muerto. Los baleares reaccionaron hasta darle la vuelta de nuevo al marcador (17-18) con ataques muy potentes ante los que no pudo responder Cisneros en el bloqueo. Más allá de Víctor Andreu, no encontró alternativa Cisneros para entrar en una férrea defensa visitante, que se llevó el primer set (19-25).

Acusó el Cisneros el golpe, mientras que Manacor salió reforzado al segundo, cogiendo ventaja pronto (3-7). El tiempo muerto volvió a surtirle efecto a los tinerfeños, con tres puntos consecutivos (6-7), gracias a los buenos minutos de Thomas Sleurink. Llegaron a empatar a 8 los insulares. Ahora sí funcionaba la defensa en la red del Cisneros (14-13) en un segundo set más igualado que el primero (17-17) tras dos puntos seguidos de Linares. Entre el propio Linares y Ribas bloquearon un nuevo ataque tinerfeño (19-20), para entrar en ventaja a la fase decisiva, solicitando Miguel Rivera un nuevo tiempo muerto. Con empate a 25, erró Noda un saque y el Manacor aprovechó su tercera bola de set para el 0-2.

Con 1-2 al inicio del tercer parcial, Cisneros firmó un 4-0 (5-2) por el que Manacor paró el encuentro para frenar la sangría (6-5). Un bloqueo espectacular de Fran Duque daba otra renta de tres (8-5). La defensa funcionaba (11-8), pero consiguió tapar Manacor a Andreu (13-12) para acercarse.

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Sleurink tomó la iniciativa por los tinerfeños (16-15) reaccionando a cada punto de Linares. Fue entonces cuando apareció de nuevo Carlos Nieves en escena. Autor de 19 puntos, el tinerfeño puso a los suyos de nuevo por delante (19-21). En la fase decisiva Conectabalear encontró buenos ataques y se llevó el partido.