Primer paso hacia el gran sueño en el Pablos Abril

Unidos, en la búsqueda de un nuevo premio. El Tenerife Libby’s La Laguna afronta el sábado uno de los momentos más importantes de la temporada, con el inicio de las semifinales de la Liga Iberdrola. El conjunto lagunero recibirá, a partir de las 18:00 horas en el Pabellón Pablos Abril, al Heidelberg Volkswagen –vigente campeón liguero– en el primer asalto de la eliminatoria.

El equipo blanquiazul aspira a tomar ventaja en esta serie, aprovechando el factor cancha en este primer compromiso de una serie al mejor de tres partidos, con un gran objetivo en juego: un billete en la gran final.

El Tenerife Libby’s La Laguna llega a esta cita en un gran momento de forma y confianza, después de superar al campeón de liga regular, Avarca de Menorca, en cuartos de final, encadenando nueve victorias en los últimos doce encuentros.

El técnico blanquiazul, Ricardo Lemos, expone que «el equipo llega muy bien». »Sabíamos que podíamos conseguirlo y comprobarlo refuerza la confianza en el trabajo. Seguimos creyendo en lo que hacemos, con una mentalidad positiva de cara a estas semifinales», verbaliza.

No será un desafío nada sencillo frente a un Heidelberg Volkswagen que defiende título. El conjunto grancanario se clasificó en cuartos de final tras vencer en dos partidos a Haro Rioja Voley (0-3 y 3-2). «Será duro y difícil. Es un rival con un nivel muy alto, bastante físico. Tienen mucha experiencia, con jugadoras veteranas y con peso de las individualidades. Tendremos que adaptar nuestra forma de jugar para competir contra ellas», analizó Lemos.

Precisamente, el Tenerife Libby’s La Laguna certificó su billete para los playoffs tras ganar a Heidelberg Volkswagen en el último encuentro de la fase regular (3-2). Sobre si sirve de referencia, el preparador portugués comentó que «podría haber similitudes, pero el club se encuentra en una etapa diferente porque no es lo mismo la liga regular que unos playoffs, ya que tanto la mentalidad como la presión son distintas». «De todas maneras, aquel encuentro aporta conocimiento, haciendo que ambos nos conozcamos mejor», añadió.

El apoyo de la afición volverá a ser un factor determinante en el Pablos Abril, donde el combinado blanquiazul se ha mostrado especialmente sólido. En este sentido, Lemos lanzó un mensaje claro a la hinchada blanquiazul: «Son muy importantes para nosotros. Al equipo le encanta jugar aquí por el apoyo de la afición, que ha estado presente tanto en los momentos difíciles como en los buenos. Nos gustaría tenerlos de nuevo junto a nosotros para crear otra gran atmósfera y seguir construyendo recuerdos este sábado».

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Con todo, el Tenerife Libby’s La Laguna afronta este primer encuentro de semifinales con ambición, confianza y el respaldo de su afición, siendo consciente de la exigencia del rival, pero decidido a intentar dar el primer paso hacia la gran final de la Liga Iberdrola.