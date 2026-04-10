Golpe inicial de Lukyanuk en el Rally Norte con su Skoda Fabia

El ruso Alexey Lukyanuk dio el primer golpe en el 42º Rallye Orvecame Norte, Trofeo Cicar. En la primera etapa de la prueba, que enlazó la zona alta de Los Realejos con Aguamansa (La Orotava) a lo largo de 19,95 kilómetros, el piloto del Skoda Fabia RS Rally2 voló con un tiempo de 13’53’’. Segundo finalizó Enrique Cruz (14’19’’) con su Toyota GR Yaris Rally2, seguido por el candelariero Sergio Fuentes (14’30’’) al volante de su Skoda Fabia. Cuarto fue el lanzaroteño Yeray Lemes (14’36’’) con su Citroën C3, mientras que el quinto puesto lo firmó Óscar Dóniz (14’50’’) a los mandos de un Suzuki Swift.

Parece, por tanto, que el cambio al Skoda Fabia RS le ha sentado de maravilla a Lukyanuk. El piloto ruso con nacionalidad chipriota volvió a mostrar un dominio absoluto de su coche, del mismo modo que ya hiciera hace algo menos de un mes en el Rally Isla de Lanzarote, primera prueba del Campeonato Regional de Rallyes de Asfalto. En aquella cita, con un alarde de potencia y control, firmó una actuación magistral que quedó reflejada en cinco de los siete scratchs posibles.

En la noche de ayer, su 13’53’’ con el que aventajó en 26 segundos a su inmediato perseguidor superó incluso la jornada inaugural de la edición del año pasado, que ya ganó él mismo con un tiempo de 14’13’’. Junto a Yuri Kulikov, el doble campeón continental –que venía de un 2025 complicado, con alguna salida de carretera y varios problemas técnicos con el Hyundai i20 N, con el que no logró ganar ninguna prueba del Mundialito– arranca un fin de semana a lo grande en un Rally Norte que, como estaba previsto, contó con la lluvia como invitada; eso sí, sin registrar incidentes de gravedad.

Para este sábado, el plato fuerte con los seis tramos cronometrados que restan y que arrancarán a las 9:45. El itinerario diseñado por la organización llevará a los pilotos por tres recorridos con doble pasada: La Corona–Montefrío–Llanito Perera (9:45 y 14:15), El Amparo–La Montañeta–Ruigómez (10:30 y 15:00) y Villa de San Juan de la Rambla (11:30 y 16:00).