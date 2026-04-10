El Cisneros La Laguna inicia el asalto al título

Con la máxima ambición e ilusión para encarar la fase decisiva de la temporada. El Cisneros La Laguna vive las últimas horas de su cuenta atrás para el arranque de la fase final de la Superliga Masculina, que se inicia el sábado (16:00 horas) en el Ríos Tejera frente a Conectabalear CV Manacor.

El club cisnerista aspira a hacerse fuerte en su feudo para tratar de sacar adelante este primer encuentro de la serie, antes del desplazamiento hasta las Islas Baleares para afrontar los siguientes compromisos de la eliminatoria, cuyo segundo partido será el 18 de abril (Polideportivo Miquel Ángel Nadal, 17:00 hora insular) y, en caso de ser necesario un desempate, un tercer encuentro durante el 19 de abril (17:00) en idéntico escenario.

El combinado tinerfeño llega a esta cita con buenas sensaciones, encadenando una buena racha de victorias en el último tramo de Liga regular, circunstancia que le sirvió para acabar en una meritoria quinta posición y confirmar su presencia en estos playoffs por tercer año consecutivo.

Enfrente estará un oponente difícil de batir. El Conectabalear CV Manacor acabó cuarto en la liga regular, venciendo en el doble compromiso en el Ríos Tejera (0-3) y en el Polideportivo Miquel Ángel Nadal (3-1). Además, llegan como vigentes campeones de la Copa del Rey.

El técnico cisnerista, Miguel Rivera, destacó el crecimiento del equipo durante la temporada y el convencimiento con el que afronta esta nueva fase del curso. «Hemos hecho una fase regular realmente muy buena. La línea del equipo ha sido ascendente durante toda la temporada y especialmente en esta segunda vuelta», señaló.

Rivera insistió además en la importancia del encuentro de este sábado para el desarrollo de la eliminatoria. «Queremos llevar la eliminatoria a Manacor con ventaja y para eso es fundamental este primer partido. Queremos hacernos fuertes en casa», explicó.

Enfrente estará un Conectabalear Manacor que llega reforzado tras conquistar recientemente la Copa del Rey y que, a juicio del entrenador, supondrá un reto de primer nivel. «Probablemente sea uno de los equipos que llega en mejor forma a esta fase final de la liga», apuntó Rivera, quien, aun así, dejó claro que su equipo no se siente en desventaja: «No nos ponemos en inferioridad bajo ningún concepto».

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Tanto cuerpo técnico como plantilla confían en el respaldo de la afición para convertir el Ríos Tejera en un factor decisivo en este primer asalto. Miguel Rivera apeló al apoyo desde la grada en un partido que exigirá máxima concentración y capacidad competitiva. «Queremos que se viva un bonito ambiente y un gran espectáculo. Seguro que habrá momentos de dificultad y con el apoyo de la gente todo se hace mejor», manifestó.