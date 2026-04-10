La Binter NightRun Series refuerza su circuito con la incorporación de CICAR

CICAR da un paso más en su compromiso con el deporte y la sociedad canaria al incorporarse como patrocinador de la Binter NightRun Series 2026, un producto ya consolidado en el calendario deportivo español.

Mamerto Cabrera, CEO del Grupo Empresarial Cabrera Medina, explica las claves de esta apuesta y el valor que supone para la compañía formar parte de este evento.

“Elegimos la Binter NightRun Series porque compartimos su esencia: la celebración del deporte y el bienestar al aire libre”, señala Cabrera, quien destaca que este patrocinio permite “formar parte de un evento consolidado y conectar con una comunidad vibrante y reafirmar nuestro propósito de aportar valor a la sociedad canaria”, afirma.

Formar parte de un evento consolidado reafirmar nuestro propósito de aportar valor a la sociedad canaria

En este sentido, Cabrera subraya que la iniciativa encaja plenamente con la filosofía de la empresa: “Apostamos por el bienestar de nuestro entorno. Respaldamos acciones que promueven la salud y la participación activa, contribuyendo a construir un futuro mejor”.

También pone en valor el impacto de este tipo de eventos en la proyección del archipiélago. “Son piezas clave para el desarrollo de las islas. No solo llenan de vida nuestras calles, sino que posicionan Canarias en el mapa del turismo de experiencias, combinando deporte, sostenibilidad y paisajes únicos”.

Respaldamos acciones que promueven la participación activa, contribuyendo a construir un futuro mejor

La participación en la Binter NightRun Series refuerza además la imagen de marca de CICAR, acercándola al público desde una perspectiva más humana. “Esta implicación transforma la relación con el cliente en una conexión basada en experiencias y valores compartidos”, explica.

Noticias relacionadas

Por último, Cabrera lanza un mensaje a los participantes de la prueba de Santa Cruz de Tenerife que se llevará a cabo el próximo 18 de abril: “Les invitamos a disfrutar de cada kilómetro. El cronómetro es lo de menos; lo importante es el coraje de superarse y el privilegio de compartir una meta”.