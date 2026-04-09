El Rally Norte más incierto de los últimos tiempos

El Rally Norte es un rally para valientes. Una prueba de tramos rápidos, de asfalto técnico, a menudo húmedo, con una de las aficiones más fervorosas del Archipiélago. Un rally cercano, clásico a su manera. Una cita que, en definitiva, nunca pasa desapercibida.

Esa parada, la segunda del Campeonato de Canarias de Rallys de Asfalto 2026 (CCRA), ya está aquí. La cuadragésima segunda edición del Rally Orvecame Norte toma el testigo de Arrecife, escenario de la prueba inaugural del certamen, con una competición que se desarrollará entre este viernes y el sábado, en la que los ingredientes auguran una jornada superabierta por la victoria en la que, por ejemplo, no se intuye un favorito tan claro como en el pasado.

Contará este año la cita norteña, que además repite segundo lugar en el calendario, con 120 equipos en la línea de salida (105 de velocidad y 15 de Regularidad Sport). La organización del evento, eso sí, se ha visto obligada a cancelar el shakedown previsto con salida desde Pinolere y un recorrido de unos dos kilómetros hasta el camino de Mamio, debido al mal estado del trazado tras el paso de la borrasca Therese hace dos semanas.

Arranque nocturno en Los Realejos

Con ese pretexto y bajo la organización de la Escudería Daute Realejos, la nueva edición del Rally Norte recorrerá cerca de 100 kilómetros distribuidos en siete tramos cronometrados que serpentean por otros tantos municipios del Norte de la isla (La Orotava, Los Realejos, Icod de los Vinos, La Guancha, San Juan de la Rambla, Garachico y El Tanque). Arrancará la principal cita norteña del motor, a las 21:00 horas, con una velada nocturna que repite por segundo año. Saldrá desde Los Realejos y propondrá cerca de 20 kilómetros de recorrido, con final en Aguamansa.

Horarios del 42º Rallye Orvecame Norte 2026 / El Día

Para el sábado, el plato fuerte con seis tramos cronometrados que arrancarán a las 9:45. El itinerario diseñado por la organización llevará a los pilotos por tres recorridos con doble pasada: La Corona–Montefrío–Llanito Perera, El Amparo–La Montañeta–Ruigómez y Villa de San Juan de La Rambla. Como ya ocurrió el pasado año, la climatología puede meterse en la ecuación y resultar determinante si aparece –como está previsto– la lluvia durante la disputa de la prueba.

Candidatos al triunfo

En cuanto a la lista de participantes, se dan cita en el Norte prácticamente todos los aspirantes naturales a la pelea por el Mundialito. En busca de su décimo título regional, el piloto más laureado de la historia de Canarias, Enrique Cruz, de nuevo junto a Yeray Mujica y al volante del Toyota GR Yaris Rally2, intentará este fin de semana reconducir su posición en la clasificación, ya que su tercer puesto en la cita inaugural, seguramente, se le quedó corto. No fue, desde luego, su Rally Norte ideal el del año pasado: acabó sexto tras un pinchazo en la nocturnal inaugura que terminó pasándole factura.

Por delante, ahora mismo, y tras su sorprendente triunfo en Lanzarote, Alexey Lukyanuk también quiere decir la suya. Dijo a este mismo medio el piloto que compartirá habitáculo con Yuri Kulikov en el recién estrenado Skoda Fabia RS Rally2 que «definitivamente, este año el objetivo es ir a por el Mundialito Canario; es la prioridad número uno». En su debut firmó una victoria con una superioridad abrumadora, respaldada por cinco scratchs de siete posibles.

Siempre hay que tener en cuenta a Yeray Lemes. Segundo en la cita inaugural a los mandos del Citroën C3, este fin de semana repite junto a Aitor Cambeiro. No es menos favorito el conejero por correr fuera de su hábitat; de hecho, sabe perfectamente lo que es ganar en el Norte: lo hizo en la edición de 2024.

A la terna de grandes candidatos al triunfo hay que sumar, inevitablemente, al vencedor del Rally Norte de 2025. Un Sergio Fuentes que, junto a Teco Hernández y a los mandos del Skoda Fabia, quiere repetir, en cierto modo, lo conseguido la pasada edición. En cierto modo porque, lo del 42º Orvecame Norte, visto con perspectiva, es prácticamente imposible que vuelva a repetirse: abandonos de Jan Cerny, Yeray Lemes y Alexey Lukyanuk –cuando marchaba líder–; estos últimos terminaron literalmente empotrados contra el muro de una casa ya en mal estado que se vino abajo, en una imagen que acabó haciéndose viral en redes.

La lista de aspirantes, al menos para la lucha por el podio o por las posiciones cercanas, se completa con Manuel Mesa y Dailos González (Ford Fiesta Rally2) y Ayoze Almeida y Alberto León (Citroën C3 Rally2). No estará Miguel Suárez, que reconoce no encontrarse «del todo preparado» y que «hacía tiempo» que no se subía a un coche. «Decidí preparar el Rallye Villa de Adeje a tope», cuenta.