El Mensajero se sube a un tren que se le va al Unión

El Mensajero dio un paso de gigante en su lucha por el playoff al imponerse por la mínima en su visita al Real Unión, que perdió una oportunidad de acercarse a la zona alta (0-1). El duelo estuvo parejo y con pocas oportunidades claras, pero un zarpazo de Pipo en la recta final decantó la balanza hacia el bando mensajerista.

El conjunto tinerfeño salió con más intensidad y género peligro durante los compases iniciales; aunque el Mensajero no tardó en meterse en el partido y con el paso de los minutos se fue adueñando de la posesión, manteniendo el balón en su poder a lo largo de una primera mitad en la que se mostró ligeramente superior.

Las fuerzas se igualaron al inicio de una segunda parte vistosa pero sin ocasiones claras, a excepción de un intento lejano de Edu Niebla repelido por Hidalgo. Las defensas se impusieron a los ataques, hasta que en el minuto 72, Vianney sirvió atrás desde la línea de fondo por la derecha, Isidro y David Grande dejaron pasar el balón, y Pipo lo cazó para golpear directo a la escuadra.

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A raíz del 0-1, el Real Unión trató de dar un paso al frente con una triple sustitución, volcándose sobre el marco visitante durante la recta final, pero sin llegar a concretar oportunidades claras ante una sólida defensa rojinegra que supo sufrir.