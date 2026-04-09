El Mensajero se sube a un tren que se le va al Unión
El equipo plamero conquista La Salud con un gol de Pipo en el minuto 70 y asciende a la cuarta plaza v Los santacruceros, a cinco de la promoción
ACAN
El Mensajero dio un paso de gigante en su lucha por el playoff al imponerse por la mínima en su visita al Real Unión, que perdió una oportunidad de acercarse a la zona alta (0-1). El duelo estuvo parejo y con pocas oportunidades claras, pero un zarpazo de Pipo en la recta final decantó la balanza hacia el bando mensajerista.
El conjunto tinerfeño salió con más intensidad y género peligro durante los compases iniciales; aunque el Mensajero no tardó en meterse en el partido y con el paso de los minutos se fue adueñando de la posesión, manteniendo el balón en su poder a lo largo de una primera mitad en la que se mostró ligeramente superior.
Las fuerzas se igualaron al inicio de una segunda parte vistosa pero sin ocasiones claras, a excepción de un intento lejano de Edu Niebla repelido por Hidalgo. Las defensas se impusieron a los ataques, hasta que en el minuto 72, Vianney sirvió atrás desde la línea de fondo por la derecha, Isidro y David Grande dejaron pasar el balón, y Pipo lo cazó para golpear directo a la escuadra.
A raíz del 0-1, el Real Unión trató de dar un paso al frente con una triple sustitución, volcándose sobre el marco visitante durante la recta final, pero sin llegar a concretar oportunidades claras ante una sólida defensa rojinegra que supo sufrir.
- Multa de 600 euros y pérdida de 6 puntos del carné por realizar esta maniobra en un túnel: la Guardia Civil vigila a los conductores tinerfeños
- Santa Cruz de Tenerife abre el plazo de inscripción de los viajes 'casi' gratuitos para mayores de 60 años
- Colapso en la TF-5 con colas desde la salida de Santa Cruz hasta el aeropuerto de Tenerife Norte
- Hallado un antiguo cañón en las obras del anexo al Palacio Insular de Tenerife
- El papa León XIV visitará Tenerife el 12 de junio: la asistencia será gratuita, pero requiere inscripción previa
- Los caravanistas recurren el veto a estacionar en La Jaca, en Arico
- La Aemet avisa de rachas muy fuertes de viento en Tenerife y heladas en el Teide
- Rescatada tras diez horas herida en el suelo sin poder pedir ayuda en Tenerife