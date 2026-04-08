El Tenerife Libby's La Laguna sigue escalando hacia la gloria

El Tenerife Libby’s La Laguna quiere más. No les vale a las blanquiazules, octavas en la fase regular de la Iberdrola, con haber hecho historia al cargarse al líder y gran favorito al título de Liga: el Avarca de Menorca. Ni haberlo conseguido con el factor pista en contra ni ganando por 2-3 el segundo y definitivo partido tras comenzar 2-0 abajo en una cancha en la que ningún visitante había vencido en la 25/26. Las pupilas de Ricardo Lemos, aterrizado en la Isla en enero y gran artífice del cambio radical de un equipo que llegó a estar en descenso a finales de 2025, miran ahora a los ojos al Heidelberg de Gran Canaria en un apasionante derbi en semifinales.

La serie al mejor de tres partidos arranca este sábado a las 18:00 en el Pablos Abril de Taco. Se miden un Libby’s con la moral por las nubes y un Heidelberg que, pese a la pujanza tinerfeñista, mantiene su condición de favorito. El combinado grancanario está avalado por su excelente trayectoria reciente: vigente campeón de la Liga y subcampeón de Copa de la Reina (justamente en Tenerife) hace apenas unos meses. Tal es la exigencia en la escuadra blanquinegra, que incluso estando en puestos de 'playoff', una mala racha propició en febrero la destitución de su entrenador Santi Guerra. Le sustituyó David Gil. En cuartos de final, victoria contra el Haro Rioja por la vía rápida (2-0).

Un ejemplo reciente

El Libby’s, por suerte, conoce el camino. También en una situación de estrés, el equipo lagunero venció al Heidelberg en Taco en la última jornada de la fase regular. El resultado fue de 3-2 tras un final de infarto en el que las de Lemos jugaban sin red. Si no ganaban, caían al noveno lugar y se quedaban fuera de la pelea por el título. La temporada estuvo acabada con el 0-1 y el 1-2, pero el Haris igualó en las dos ocasiones y salió triunfador en un épico quinto parcial.

"Vamos a por la Liga"

Carolina Camino sonríe cuando se le pregunta por la metamorfósis que ha experimentado el cuadro blanquiazul. De oruga a una mariposa cuyas alas bien podrían ser las de la receptora, que reconoce orgullosa atravesar su «mejor momento». «Ahora creemos que podemos ganarle a cualquiera, por eso vamos a por la Liga. La llegada de Ricardo ha sido muy muy importante porque con él trabajamos muy bien. También los fichajes de Alli Cudworth y Darina Kumanova. Son dos muy buenas jugadoras, tienen bastante experiencia y eso nos aporta mucha confianza», comenta la gallega.

Carolina está de dulce. Tanto, que no solo aporta para el pelotón, sino que es una habitual en la foto 'finish'. Contra el Avarca, sin ir más lejos, anotó los dos puntos definitivos para el 3-1 en la ida. Primero, una finta brillante en ataque. En la siguiente jugada, bloqueo en la red para el 31-29. Qué importante es la confianza para cualquier deportista. «Es algo que tiene que venir de uno mismo. Y ya si ves que el entrenador y tus compañeras creen en ti, pues es un punto que te ayuda mucho a mejorar tu juego», explica.

También cuenta el factor ambiental. El Libby’s jugó su partido de cuartos en la pista del Cisneros (la borrasca Therese obligó al cierre de instalaciones públicas y el pabellón del Colegio es privado) y ansía ahora una gran tarde en su casa. Con su gente. «A mí me parece algo bastante importante», advierte Camino. «Por ejemplo, el público de Menorca es fabuloso, incluso hasta intimidan al rival. Así que lo mismo queremos aquí, que venga un montón de gente a apoyarnos y a tope para darnos un montón de ánimo», desea.

Carolina Camino. / CV Haris

Un equipo estoico

Si lo de Camino son las alas, los pies sobre los que toma impulso este Tenerife Libby’s son los de la líbero Marga Pizá. La mallorquina, pletórica tras el triunfo en cuartos en una pista especial para ella, que jugaba cerca de casa, sostiene que el equipo está «muy reforzado mentalmente» después de un año cuesta arriba. «Nosotras llevamos toda la temporada jugando finales. Cada partido y cada punto nos sumaban, tanto para entrar o estar más cerca del 'playoff' como para salir de posiciones de descenso. Esto ha creado una mentalidad bastante fuerte que ahora también es ganadora, ambiciosa. El objetivo es llevarnos el título», afirma.

Con todo, este Libby’s ha demostrado sobradamente que sabe sufrir. Antes por necesidad y ahora como virtud porque el equipo también sonríe. Hay motivos para la alegría. «Yo esto muy contenta», insiste Pizá con una sonrisa que refuerza su mensaje. «Estoy en un momento en el que disfruto y, cuando disfrutas de lo que haces, es cuando mejor juegas. Cuando juegas a un alto nivel a veces se te olvida pasarlo bien. Piensas: ‘tengo que hacer esto, lo otro o lo otro’. Cuando dejas de pensar y empiezas a disfrutar y a limitarte a jugar a voleibol, pues se nota», concluye.

Marga Pizá. / CV Haris

Otra cita con la historia

«Ya comenzamos a hacer historia», avisa la capitana Yeisy Soto. «Ya les dije antes de la eliminatoria contra el Avarca que el 'playoff' era un torneo nuevo, que era como empezar de cero. Nosotras nos hemos caracterizado por trabajar independientemente de cuál fuera la situación. Sabemos que el Heidelberg es un buen equipo, el actual campeón, pero nosotras vamos a lo nuestro. Ya nos conocemos, en Liga ganamos nosotras un partido y ellas otro, pero sabemos que la presión está de su lado», reflexiona la colombiana antes de la cita de semifinales.

Soto reconoce que el triunfo frente al líder de la fase regular sí que ha supuesto un gigantesco refuerzo positivo para el equipo. «Fue la manera de reafirmar que éramos capaces. Fue muy lindo para el equipo poder superar la eliminatoria y ganar en una pista de un rival que parecía imbatible como local». El siguiente paso tocar darlo en el Pablos Abril al calor del público blanquiazul. Para la afición va el último mensaje. «Les digo que les necesitamos, que nos encanta jugar en casa y siempre contamos con ellos».

Yeisy Soto. / CV Haris

Europa allana el camino

Enfocado ahora en la complicada tarea de obtener el pase a la gran final por el título de la Liga Iberdrola, el premio del pase a semifinales trajo consigo un importante premio para el Tenerife Libby’s: la clasificación para competición europea la próxima temporada. El billete al torneo continental garantiza para el club un importante impulso económico y otorga al proyecto blanquiazul un punto extra a la hora de garantizar la continuidad de algunas piezas clave, así como convencer a alguna de las posibles fichajes.