Omar Perdomo: "Estoy en el mejor momento de mi carrera"

Desde la distancia, el exblanquiazul Omar Perdomo repasa su vínculo con el Tenerife, su paso por el primer equipo, los recuerdos del Heliodoro y una salida que, según reconoce, no dependió de su voluntad, pero que no ha borrado su sentimiento.

¿Cómo le va?

Muy bien. La verdad que no he vuelto al fútbol profesional después del Nástic de Tarragona, pero he disfrutado mucho del fútbol. He aprovechado cada equipo en el que he estado y he tenido mucha suerte, porque realmente he disfrutado de lo que hago.

Han sido unos días bastante movidos para usted tras ese golazo desde el centro del campo que firmó el domingo con el Minera.

Sí, ahora todo el mundo está recordando el que marqué con el Tenerife contra el Zaragoza. Es bonito revivir esos momentos.

Es que es muy parecido.

Sí. Ese gol en La Romareda me trae muchos recuerdos del Tenerife. Nos dio la posibilidad de ganar ese partido, quedar por encima del Cádiz y, tras el 1-0 en el Carranza y el 1-0 en el Heliodoro, pasar a la siguiente eliminatoria. Es el gol más importante de mi carrera por lo que supuso. No tuvimos la suerte de ascender y es una espina que me quedó, pero sigue siendo el más importante para mí. Y, después de marcar el otro día, claro que te viene a la cabeza en el momento.

¿Cuál fue el más difícil?

Hombre, yo creo que el de La Romareda, porque viene un balón bastante fuerte y el control se me queda un poco botando. Golpearlo así, con esa rosca y en esas condiciones, es mucho más complicado. En cambio, en el del otro día el control es bueno, se me queda orientado a la derecha y el balón está mejor posicionado.

Hábleme de la Deportiva Minera. Dos años, capitán y disfrutando como nunca; reconforta saberse apreciado y verse valorado allí donde está.

Sí. La verdad es que me ha ido muy bien, porque el club y la afición me quieren mucho. Tengo contrato un año más y no sé qué pasará el año que viene, porque el fútbol cambia de un día para otro, pero estoy muy feliz aquí. Es un club que me ha dado la posibilidad de disfrutar del fútbol como nunca y creo que estoy en mi mejor momento como futbolista.

¿Tanto?

Sí, sin ninguna duda. Me encuentro mejor que nunca físicamente y me cuido al máximo. El míster insiste mucho en ese aspecto, y nunca había tenido un entrenador tan estricto en cuanto al peso y los pliegues. Creo que es el mejor momento de mi carrera, porque soy más maduro dentro del campo, sé qué decisiones tomar y, sobre todo, estoy en un gran estado de forma.

Su equipo está ahí arriba, segundo y a la par del líder. ¿Cómo afronta el tramo final por el ascenso?

Nosotros vamos pensando en cada fin de semana y no nos hemos marcado un objetivo concreto. A nivel interno sí tenemos nuestra propia presión: queremos quedar lo más alto posible en la liga y hacer historia con la Deportiva Minera. Ojalá sea como líderes, pero estamos centrados en el próximo partido. Sabemos que tenemos que ganar los cuatro partidos que nos quedan si queremos estar arriba. Lo que haga el Extremadura no depende de nosotros; lo que sí depende es ganar cada fin de semana. En eso estamos centrados, junto con hacer buenas semanas de trabajo como siempre.

Aparcando el fútbol por un momento, usted ayuda a otros jugadores con el ahorro, la inversión y la gestión de su dinero. ¿Cómo se gesta esa vertiente de su carrera?

No tuve la mejor educación financiera, porque mis padres, como muchas familias, no tenían esa cultura del ahorro y la inversión, que hoy en día es muy importante. Tuve la suerte de darme cuenta pronto y de pensar que lo que ganara en el fútbol debía hacerlo crecer para vivir más tranquilo en el futuro. Ahora mismo me va muy bien en esta faceta. Trabajo con futbolistas de Primera, Segunda y del extranjero, y el servicio que doy tiene muy buen boca a boca. Contar con alguien que te ayude desde joven, en lugar de empezar con 26 o 27 años como me pasó a mí, creo que marca la diferencia. Los futbolistas se dan cuenta de lo importante que es empezar cuanto antes, aunque es algo útil para todo el mundo. En España hay poca educación financiera; somos el tercer país que peor educación financiera tiene, y en el fútbol se nota más porque se puede ganar mucho dinero en poco tiempo. Mi labor es ayudar a las personas a planificarse bien y a que nunca les falte el dinero.

¿Tiene la impresión de que todavía falta mucha educación financiera en el mundo del fútbol?

Sí. No diría que sea culpa de nadie, pero sí que debería estar más presente en los clubes y en los agentes de los futbolistas. Al final, es una inversión también para ellos, porque si un jugador tiene bien gestionadas sus finanzas y su vida fuera del fútbol funciona bien, rinde mucho más en el campo y todos salen beneficiados. Creo que eso aún tiene margen de mejora, tanto en clubes como en representantes, aunque estoy seguro de que cada vez esta faceta estará más presente en los equipos. También es difícil hacérselo entender a un jugador joven, porque yo tampoco era consciente en su momento, pero con el tiempo te das cuenta de su importancia.

¿Sigue al Tenerife desde la distancia?

Sí, tengo amigos allí como Maikel o Aitor Sanz, y también jugadores con los que entreno en verano, como David Rodríguez o Alassan, con los que tengo más relación. Además, el Tenerife es el club de mi vida, el que me lo dio todo, y obviamente lo sigo y lo seguiré siempre. Le deseo lo mejor y estoy seguro de que más pronto que tarde llegará ese ansiado ascenso a donde el club y la afición se merecen. Desde la distancia lo apoyaré siempre.

¿Está hecho el ascenso?

A ver, esto es fútbol y nunca deja de sorprender, pero creo que sería muy complicado que el Tenerife no consiguiera el ascenso, sobre todo por cómo está haciendo las cosas. El equipo está completando una temporada muy buena. Todos sabemos lo difícil que es bajar de categoría y volver a ascender al año siguiente. Pocos equipos lo han conseguido, y menos con la ventaja que tiene el Tenerife, con 11 puntos sobre el segundo. Lo están haciendo muy bien y la afición debería valorar lo que está logrando esta plantilla, porque es muy complicado.

¿Qué recuerdos guarda de su etapa en el primer equipo del Tenerife?

Son todos momentos bonitos, no tengo ningún mal recuerdo. Al contrario, fue el club que me dio la oportunidad de ser profesional y por eso es el club de mi vida. Soy canarión, pero mi mujer es chicharrera y mis sentimientos están más ligados al Tenerife que a la Unión Deportiva, sin que eso signifique nada en contra. No le deseo el mal a Las Palmas ni mucho menos, al contrario, ojalá los dos clubes estén lo más alto posible. Sigo a la Unión Deportiva cada fin de semana y me encanta verla jugar, pero me siento más vinculado al Tenerife por lo que viví allí.

¿Qué faltó para que no se alargara más su etapa?

Bueno, yo creo que principalmente fue la decisión de gente importante dentro del club. Yo hubiera hecho toda mi carrera en el Tenerife, lo tengo clarísimo, lo he dicho siempre, nunca me quise ir, pero cuando te invitan a salir no te queda otra. Al final, alargar una decisión de una persona o de un grupo de personas hace difícil estar bien en un sitio. A mí me hubiera encantado haber hecho toda mi carrera allí, es el club de mi vida, pero nunca se sabe lo que puede pasar. Es muy difícil que vuelva a jugar en el Tenerife porque ahora mismo el club está en una situación muy superior a la mía. No juego en categorías superiores porque no quiero, no porque no tenga esa oportunidad, pero ahora mismo seguimos caminos distintos. Yo busco disfrutar del fútbol y seguir haciendo lo que me gusta, y el club tiene que seguir creciendo como lo está haciendo y haciendo las cosas bien.

El debut, el gol en La Romareda, la victoria ante el Betis en el Heliodoro que selló la permanencia… ¿Con qué momento se queda de su etapa de blanquiazul?

El gol en La Romareda y también el momento de la permanencia contra el Betis en casa. Ellos ya estaban ascendidos y nosotros nos jugábamos la vida; fue un momento brutal. Esos dos recuerdos son clave en mi etapa allí.