Aday Mara, el futuro del baloncesto con nombre guanche

El jugador español de baloncesto de moda no se llama Aday por casualidad o porque a sus padres les sonara bonito. Esa seña de identidad de origen guanche tiene su razón de ser, una conexión muy estrecha con Canarias, un vínculo maternal. La madre de Aday Mara, el primer español que gana el título de la Liga universitaria de Estados Unidos, la NCAA, es tinerfeña. También fue deportista. Y no una más. Angélica Gómez (29/11/ 1973, Santa Cruz) es una de las mejores jugadoras de voleibol que han salido de las Islas. Vistió 178 veces el uniforme de la selección nacional.

Geli, de 192 centímetros de estatura, desarrolló su carrera en la máxima categoría con el CV Tenerife –conocido por el Marichal–, Murcia y Caja de Ávila. Con el equipo tinerfeño, el que presidió con éxito Quico Cabrera, conquistó cinco títulos de Liga –uno más con el Murcia– y otros tantos de la Copa de la Reina. Después de una larga trayectoria en la máxima categoría, entre 1990 y 2003, se pasó al voley playa, modalidad con la que levantó un campeonato de España en 1996 y disputó mundiales y también la clasificación para unos Juegos Olímpicos, los de Atenas.

Su retirada no supuso para ella una ruptura con el voleibol. De hecho, sacó los títulos para ser entrenadora, ejerció como tal y llegó a ser presidenta de la Federación Aragonesa de este deporte entre 2012 y 2015. ¿Por qué en esta Comunidad? Angélica fijó su residencia en Zaragoza porque es la ciudad de nacimiento de su marido, Javier Mara, un exjugador de baloncesto que se inició en el CAIZaragoza en la década de los 80 y que probó suerte en varios equipos de las desaparecidas Primera y Segunda B. Uno de ellos, tinerfeño, el Ten Sur, en la temporada 88/89.

Dos puntos contra el Canarias

Javi, de 2,01, fue un pívot formado en la cantera del Zaragoza que, a la hora de intentar ganarse un sitio en la primera plantilla, tuvo la competencia de jugadores más contrastados como Fernando Arcega, Paco Zapata o Fran Murcia. Con estas circunstancias solo pudo tener minutos en cinco partidos con el CAI, tres de la Liga ACB y dos de la Copa Korac. Su estadística refleja dos puntos en la ahora llamada Liga Endesa. Los consiguió en un partido ante el Canarias disputado en febrero de 1988 en el Palacio Municipal de Deportes de Zaragoza. Un 120-92.

Del matrimonio de dos deportistas nació Aday Mara Gómez el 7 de abril de 2005, en Zaragoza. Estaba predestinado a seguir los pasos de su padre. Y así fue. Creció como canterano del representativo de la capital aragonesa después de iniciarse en el Lupus, un equipo de su barrio, La Jota. Pero sus condiciones le permitieron llegar mucho más lejos que su progenitor. Con sus 2,21 de estatura, ya apuntaba a ser un diamante en bruto. Siempre fue adelantando plazos. Una señal de lo que estaba por venir.Debutó en la LE BOro con solo 16 años, cedido por el Casademont al Huesca. Y tampoco tardó mucho en abrirse camino en la ACB. Tenía 17 años y medio cuando entró en escena en un partido entre el Zaragoza y el Baskonia en el pabellón Príncipe Felipe. Aportó ocho puntos y cuatro rebotes. Nada mal.

En realidad, Aday ya había asomado con los mayores en noviembre de 2021 en un duelo intrascendente de la fase de grupos de la FIBA Europe Cup ante el Reggio Emilia (dos puntos y dos rebotes).

Rumbo a Estados Unidos

No sorprendió que tuviera la tentación de continuar su carrera en Estados Unidos. En el verano de 2023 se desligó del Casademont Zaragoza para estudiar en la Universidad de California y, por supuesto, seguir jugando al baloncesto, en concreto, en la NCAA con la camiseta del UCLA. Y de ahí, en abril de 2025, al equipo de la Universidad de Michigan, Wolverines, con el que hizo historia al ser el primer español en ganar una competición con un alto seguimiento en Estados Unidos, entre otras cosas por reunir a inminentes estrellas de la NBA. Sin ir muy lejos, Mara se perfila como uno de los más codiciados del draft. Los pronósticos lo sitúan en el puesto número 13 de la lista e incluso ya le dan una posible franquicia como destino, Charlotte Hornets. Demasiado pronto para saberlo, pero sus números en la temporada que acaba de terminar son su mejor aval: un promedio de 12,2 puntos, 6,8 rebotes, 2,5 asistencias y casi tres tapones por encuentro.

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Pero su gran salto llegó en la semifinal entre Michigan y Arizona, resuelta por Wolverines con un 91-73. Aday firmó su mejor actuación en la NCAA: 26 puntos, nueve rebotes y dos tapones. Aún tendría que dar un paso más para alzar el título. Enfrente, UConn Huskies. El escenario, el Lucas Oil Stadium de Indianápolis. Mara aportó ocho puntos en un encuentro que le otorgó a Michigan su segunda copa (69-93) 37 años después. En la grada, su madre, la tinefeña Geli.