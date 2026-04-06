“Vivo con dolor”: la confesión más dura del número uno del trail canario

Más cerca del Yoel de siempre. Si uno observa lo que ha construido Yoel de Paz dentro del ecosistema –cada vez más amplio– del trail canario, lo lógico sería pensar, si no lo conociera, que reúne ese binomio casi imprescindible en un atleta de primera talla: dedicación profesional exclusiva al deporte y una trayectoria relativamente limpia en lo físico. La realidad, sin embargo, va por otro lado.

Ni mucho menos ha gozado Yoel de alguna de esas dos ventajas. Compagina su carrera deportiva con su vida personal y laboral –es padre de dos hijos y trabaja en el sector de la construcción–, y en lo físico, tampoco ha tenido un camino fácil: da la impresión de que rara vez ha podido encadenar largos periodos de estabilidad.

Aun así, el palmero ha sido, sin mucho debate, la irrupción más potente del trail canario en los últimos tiempos, con todo en contra o, al menos, sin ese viento a favor que otros sí han tenido. Luego, claro, aparece el debate sobre quién ocupa el primer escalón de dicha disciplina en el Archipiélago. Un debate, por cierto, bastante estéril en un deporte tan amplio, con múltiples distancias y enfoques, donde algunos de los nuestros han desarrollado buena parte de su carrera fuera de Canarias (ahí el caso de Cristofer Clemente). Eso sí, sin demasiada discusión, Yoel se ha ganado sobradamente estar dentro de esa terna.

Tres meses fuera de todo

En el contexto de contratiempos físicos, viene el palmero de atravesar uno de los momentos más delicados de su carrera, que empieza con un dolor «repentino en el pie» a mediados de 2025 que lo dejó «tres meses sin hacer nada». Una lesión de la que todavía no está completamente recuperado, pero que, aun así, no le ha impedido volver a competir… y a ganar.

En su primera carrera tras el parón, el único representante masculino en Canarias de Nike –pertenece al equipo Nike Wild Trail Project– se llevó la Copa de España Vertical FEDME 2026, en un regreso para demostrar que nunca se fue.

Han sido los últimos meses un capítulo oscuro en la historia deportiva de Yoel de Paz. Un tramo que arrancó con un dolor en el empeine que le impidió competir e incluso llevar una vida normal, con un diagnóstico que no terminaba de concretarse –«estar todo el rato batallando ahí con fisioterapeutas para aquí, para allá, mirando a ver que era, nadie daba con él», recuerda en este sentido–, y que finalmente obtuvo respuesta en la inflamación de un nervio.

Eso sí, el diagnóstico no supuso el final del problema. Más bien al contrario, abrió la puerta a una convivencia incómoda con el dolor (hasta el punto de que el propio Yoel reconoce que vive «literalmente con dolor»).

Llegó entonces un parón absoluto. Tal y como explica, estuvo «tres meses sin hacer nada». Ni correr, ni bicicleta; solo algo de gimnasio en la parte superior. Una desconexión total del deporte para alguien que vivía prácticamente instalado en el escalón más alto de su disciplina.

Reconoce, en uno de los aspectos más reveladores de su lesión, que lo que más echó de menos no fue la competición. «Para mí, lo más doloroso fue no poder entrenar con mis compañeros», explica. Le faltaba la rutina, el contacto con el monte y esa desconexión mental que le brinda salir a correr, algo que valora tanto o más que las carreras: «Muchas veces me gusta más entrenar que competir». Ahora, hasta lo más mínimo cobra otro valor: «A día de hoy, valoro mucho más cualquier media hora que salgo».

Normalizar el dolor

El inicio del presente año marca para el de la Villa de Mazo el comienzo del retorno. Un retorno que se mueve entre la duda y la realidad. Porque lo cierto es que no fue su arranque inmediato ni sencillo. El dolor seguía ahí, presente, aunque reconoce que, poco a poco, fue recuperando sensaciones. Volvió a entrenar, eso sí, con limitaciones, y admite que ha aprendido a convivir con la molestia: «Lo he normalizado».

La verdadera prueba llegó en competición, con una primera carrera tras varios meses de parón que, vista con cierta perspectiva, no fue una más. El Kilómetro Vertical de Losar de la Vera, una cita con 4,5 km y cerca de 1.000 metros de desnivel positivo, fue el escenario de su regreso… y de su victoria.

«Reventé en mitad del vertical». Era lógico después de un largo periodo de inactividad; las dificultades, tanto físicas como mentales, eran prácticamente inevitables. A eso se le sumó algo poco habitual para él: salir desde atrás, desde el tercer cajón, lo que implicaba remontar, cambiar de ritmo para adelantar por «sitios que eran disparates»; por si fuera poco, un pequeño error de recorrido le hizo perder algo menos de 10 segundos. Todo ello terminó cincelando una carrera caótica para un Yoel que llegó sintiéndose «derrotado». El crono, eso sí, contó otra historia.

Un estratosférico 41’41’’ le dio al palmero la primera alegría del año. Una carrera que, eso sí, evidenció el verdadero estado del atleta. Cuenta que lo pasó «supermal a nivel psicológico» y que «por momentos» pensó en rendirse. Con todo, más que una exhibición de las que acostumbra, la de Cáceres se convirtió en un ejercicio de supervivencia.

¿Vuelve Yoel de Paz para demostrar que sigue siendo el número uno en Canarias? «Siempre me gusta intentar estar a un muy buen nivel. Estoy agradecido de poder mantener un buen nivel en todas las carreras, dentro de lo que cabe, de salvar los muebles, como digo yo, y siempre poder dar guerra a gente que se dedica a este deporte. Estoy seguro de que, si vuelvo a mi nivel de 2024, sería capaz de ganar algunas carreras bastante grandes», responde la cara visible del Nike Trail en Canarias.