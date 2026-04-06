KGM Canarias, la marca coreana, presenta el nuevo Musso EVX: el pick-up eléctrico que combina autonomía, tecnología y precio competitivo

El Musso EVX se posiciona como el nuevo referente del pick-up eléctrico en Canarias, diseñado para combinar trabajo, ocio y movilidad sostenible

Autonomía de hasta 420 km, versiones 4x2 y 4x4, gran capacidad de carga y confort de SUV definen la propuesta del nuevo Musso EVX

KGM Canarias refuerza su apuesta por la electrificación con una oferta competitiva en precio y adaptada a las necesidades reales del Archipiélago

El KGM Musso EVX se adapta a profesionales, empresas y usuarios particulares que buscan un pick-up eléctrico eficiente para el trabajo, la ciudad y el ocio

El Musso EVX, pick up eléctrico está disponible POR 31.969 € en Canarias,lo que lo convierte en una de las opciones más competitivas dentro del segmento de pick-up eléctricos.

KGM Canarias, la marca coreana, ha presentado en el Archipiélago sus nuevos modelos Actyon y Musso EVX en un evento exclusivo que ha ido más allá de una simple presentación de producto para convertirse en una auténtica experiencia de marca.

El Aeroclub de Maspalomas ha sido el escenario elegido para esta puesta de largo, un enclave poco habitual que ha permitido construir una atmósfera única donde la automoción ha dialogado con el arte urbano y la aviación. El hangar, transformado para la ocasión en un espacio de estética industrial y creativa, acogió a representantes de medios de comunicación, tejido empresarial, instituciones e influencers.

Durante el evento, el artista canario Erik Air realizó una intervención en directo, aportando una dimensión artística que conectó de forma natural con los valores de innovación, diseño y evolución que definen la nueva etapa de la marca.

Uno de los momentos más destacados de la presentación fue la proyección del spot oficial, rodado en la propia pista del aeroclub. En él, los nuevos modelos de KGM comparten escena con una avioneta en pleno despegue, una metáfora visual que sintetiza el momento que vive la marca: un impulso decidido hacia el futuro, donde tecnología, electrificación y estilo convergen para dar respuesta a una nueva forma de entender la movilidad.

KGM Canarias, la marca coreana, ha presentado en el Archipiélago sus nuevos modelos Actyon y Musso EVX / ICAMOTOR

Dentro de esta nueva visión, el KGM Musso EVX ha sido uno de los grandes protagonistas. No solo por tratarse del primer pick-up eléctrico de la marca, sino por su planteamiento: un vehículo pensado para trabajar, pero también para adaptarse a un estilo de vida activo, cada vez más presente en el mercado canario.

El Musso EVX llega en un momento especialmente relevante. El segmento pick-up en España atraviesa su mejor momento, con cifras récord de matriculaciones y una evolución clara hacia un uso mixto, donde el vehículo ya no es solo una herramienta profesional, sino también una opción para el ocio. En este contexto, KGM introduce una propuesta que combina electrificación, robustez y sentido práctico.

Disponible en versiones 4x2 y 4x4, el modelo ofrece hasta 207 CV en su configuración de tracción trasera y una potencia combinada de hasta 414 CV en la versión de tracción total. La entrega instantánea del motor eléctrico se traduce en una conducción especialmente suave en ciudad, algo que sorprende en un vehículo de más de cinco metros, mientras que en carretera mantiene un comportamiento estable y silencioso. Pero donde realmente destaca es en su capacidad de adaptación. En un entorno como Canarias, donde conviven ciudad, carreteras de montaña y zonas más exigentes, el Musso EVX demuestra solvencia. Durante su presentación, incluso en condiciones de baja adherencia, el modelo transmitió seguridad y control, apoyado en sus capacidades off-road y en un par motor que alcanza los 630 Nm.

A nivel técnico, el Musso EVX incorpora una batería LFP de 80,6 kWh, una tecnología especialmente valorada por su durabilidad y estabilidad. Con ella, alcanza una autonomía de hasta 420 km WLTP (y hasta 546 km en uso urbano), posicionándose como una opción viable tanto para el trabajo diario como para desplazamientos más largos.

Uno de los aspectos que más sorprende al acercarse al vehículo es su interior. Lejos de la imagen tradicional de los pick-up, KGM apuesta por un habitáculo que recuerda más a un SUV moderno, con doble pantalla de 12,3 pulgadas, materiales cuidados y soluciones orientadas al confort. Las plazas traseras, además, son deslizantes y reclinables, un detalle que refuerza su versatilidad en el uso diario.

KGM Musso EVX ha sido uno de los grandes protagonistas. / ICAMOTOR

En el apartado práctico, mantiene intacta su esencia: una capacidad de carga de hasta 900 kilos y una bañera de más de 1.000 litros, junto a una amplia gama de accesorios que permiten adaptarlo a distintas necesidades profesionales.

La seguridad también juega un papel relevante, con un chasis reforzado con acero de alta resistencia, siete airbags y hasta 23 sistemas avanzados de asistencia a la conducción, que sitúan al modelo en un nivel de conducción autónoma 2.5.

Todo ello se completa con uno de sus argumentos más sólidos: su posicionamiento en precio. En Canarias, el Musso EVX está disponible POR 31.969 €, lo que lo convierte en una de las opciones más competitivas dentro del segmento de pick-up eléctricos.

Precios en Canarias KGM Musso EVX

PRO 4x2: 31.969 €

PRO 4x4: 34.569 €

LIMITED 4x4: 36.969 €

Junto al protagonismo del Musso EVX, KGM Canarias aprovechó el mismo acto para presentar también el nuevo Torres Actyon, reforzando así su apuesta por una gama más amplia, eficiente y adaptada a distintos perfiles de conductor en el Archipiélago.

Con el nuevo Actyon refuerza la apuesta de KGM por el diseño y la tecnología en el segmento SUV, aportando una alternativa más emocional y urbana dentro de la gama.

Precios en Canarias KGM Actyon

G15 LIFE PLUS: 32.995 €

HEV LIFE PLUS: 36.735 €

El Torres Actyon se posiciona como el SUV híbrido de la marca, destacando por su diseño coupé, su enfoque tecnológico y su versatilidad para el día a día. Con una estética moderna y dinámica, este modelo aporta una propuesta más urbana y emocional dentro de la gama KGM, sin renunciar a la funcionalidad.

En su interior, el Actyon ofrece un espacio amplio y confortable, pensado tanto para el uso diario como para viajes o escapadas, con un maletero de hasta 796 litros, uno de los más destacados de su segmento. Su tecnología híbrida combina eficiencia y rendimiento, ofreciendo una conducción equilibrada y adaptada a las nuevas demandas de movilidad.

El Torres Actyon se posiciona como el SUV híbrido de la marca / ICAMOTOR

Con esta doble presentación, KGM Canarias no solo introduce nuevos modelos en el mercado, sino que construye una propuesta completa: por un lado, la electrificación aplicada al trabajo y al ocio con el Musso EVX, y por otro, una visión más urbana, eficiente y orientada al confort con el Torres Actyon.

Sobre KGM

KGM es una marca automovilística coreana en plena evolución, que apuesta por una nueva generación de vehículos donde el diseño, la tecnología y la electrificación se integran para dar respuesta a las necesidades reales del mercado.

Con una clara orientación hacia la innovación y la funcionalidad, KGM desarrolla soluciones de movilidad versátiles, eficientes y adaptadas a distintos estilos de vida, combinando la robustez de su ADN con un enfoque cada vez más centrado en la experiencia del usuario.

Noticias relacionadas

En Canarias, KGM continúa consolidando su presencia a través de una propuesta competitiva y alineada con las particularidades del territorio, acercando al cliente una movilidad más accesible, sostenible y preparada para el presente y el futuro.