Fallece Antonio Coruña Melián, presidente de la Federación Canaria de Judo

El presidente de la Federación Canaria de Judo, Antonio Coruña Melián, ha fallecido a los 76 años, tras sufrir un problema de salud irreversible.

La familia del judo y del deporte en Canarias se encuentra de luto tras el fallecimiento de una figura clave en el desarrollo y la promoción de este deporte en las Islas.

Antonio Coruña dedicó gran parte de su vida al judo, desempeñando un papel fundamental tanto en la formación de jóvenes deportistas como en el fortalecimiento de la estructura federativa en Canarias. Su compromiso, liderazgo y pasión contribuyeron de manera decisiva al crecimiento y reconocimiento del judo canario a nivel nacional e internacional.

Durante su trayectoria, destacó por su cercanía, su vocación de servicio y su firme apuesta por los valores del deporte, como el respeto, la disciplina y el compañerismo. Bajo su presidencia, la Federación Canaria de Judo consolidó importantes proyectos y logró relevantes éxitos deportivos.

Un modelo a seguir

Antonio Coruña Melián nació el 10 de agosto de 1949 en el barrio de San José, en Las Palmas de Gran Canaria, donde comenzó su vinculación al deporte a través de la lucha canaria, iniciándose con apenas 9 años de la mano de sus hermanos José y Andrés Coruña. A los 16 años dio el salto al judo, guiado por su hermano Andrés y por el maestro Amado Ramos, convirtiéndose pronto en uno de los grandes pioneros del judo canario.

Fue el primer judoca canario en competir internacionalmente, integró la selección española durante diez años y conquistó cuatro campeonatos de España, logrados en Barcelona 1969, Gijón 1970, San Sebastián 1971 y Madrid 1979. A estos éxitos sumó varios campeonatos de Canarias, el título de campeón militar y la medalla de plata en los Juegos del Mediterráneo, siendo además reconocido por la eficacia de su osoto-gari.

Una lesión le impidió cumplir el sueño de participar en unos Juegos Olímpicos, pero lejos de apartarle del deporte, le llevó a dedicar su vida a la promoción y crecimiento del judo en Canarias. Desde la creación de la Federación Canaria de Judo, el 31 de octubre de 1994, Antonio Coruña Melián ocupó su presidencia durante más de tres décadas, siendo el principal impulsor de la llegada a las Islas del Campeonato de España sénior y veterano.

Logros

Bajo su mandato, la Federación Canaria fue distinguida en 2025 con el Trofeo Francisco Valcárcel a la Mejor Federación de España. Entre sus reconocimientos personales destacan la concesión del 9º Dan, máximo grado del judo español, en 2018, y el homenaje nacional recibido en 2024 durante la gala del 75 aniversario de la Real Federación Española de Judo.

Desde la Federación, clubes, deportistas y toda la familia del judo expresan su más sentido pésame a familiares, amigos y allegados, acompañándolos en estos momentos de profundo dolor.

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Su legado permanecerá vivo en cada tatami y en cada judoca que tuvo la oportunidad de aprender de su ejemplo.