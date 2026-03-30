Primera y Segunda RFEF Femenina
El Tenerife B sella la permanencia con un meritorio triunfo
El Real Unión se deja dos puntos ante el Levante B y pierde margen, y el Argual suma
El CD Tenerife Femenino B logró una victoria de gran valor (1-3) ante el Villarreal CF en la Ciudad Deportiva José Manuel Llaneza, un triunfo que le permite asegurar matemáticamente la permanencia en Primera Federación. El encuentro estuvo condicionado por el fuerte viento, aunque el conjunto blanquiazul supo adaptarse desde el inicio, mostrando personalidad y control del juego pese a actuar en contra de las condiciones en la primera mitad.
El primer tanto llegó en el minuto 28, cuando Esther García culminó una jugada por banda izquierda. Tras el descanso, Noe Salazar amplió la ventaja con un golazo de falta directa que tocó en el larguero antes de entrar. El Villarreal reaccionó con el 1-2 de Aixa Salvador, pero el Tenerife B mantuvo la calma y sentenció en el 75 con un tanto de Andrea Marrero tras un córner.
Segunda Federación
Mala jornada en Segunda Federación con el pinchazo del líder Real Unión en el campo del Levante B. El conjunto santacrucero empató sin goles en Valencia y ve cómo se reduce su colchón sobre sus dos perseguidores, Sant Adriá y Zaragoza, que sí hicieron los deberes y se colocan a solo tres puntos con cuatro jornadas por disputarse.
También firmó tablas sin goles, aunque en casa, el Argual, que sumó un punto ante el Samper. El conjunto palmero, eso sí, ya no se juega nada a nivel matemático.
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