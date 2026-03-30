Una remontada que ya es historia para el Haris

Tres días después, con la emoción ya reposada pero todavía muy viva, el voleibol canario –y también el español– sigue asimilando lo ocurrido el pasado sábado en el Pavelló Municipal d’Esports de Menorca. Se trató de una de las victorias más importantes de la historia reciente del Tenerife Libby’s La Laguna. Por cómo se produjo y por todo lo que implica. Una gesta que termina por romper una barrera nunca antes superada: que un octavo clasificado sea capaz de eliminar, en el playoff por el título de la Liga Iberdrola, al líder de la fase regular.

El titular, inevitablemente, lleva a la metáfora de toda la vida: David venciendo a Goliat. Pero, en este caso, este David tiene más miga, porque hace un mes y medio estaba metido en descenso y ahora se ha plantado entre los cuatro mejores equipos del país… y con billete europeo en el bolsillo.

No era un equipo, el Haris, concebido para pelear por el título. Mucho menos después de cómo se había torcido la temporada en su primera mitad, con un conjunto irregular, dudas en el juego y resultados que lo empujaban peligrosamente hacia la zona baja. La entidad lagunera decidió poner fin al prematuro ciclo de Guillermo Orduna el 8 de diciembre de 2025. Su salida llegó tras una derrota por 1-3 ante el Arenal Emevé, un resultado que dejaba al equipo fuera de la Copa de la Reina que se iba a disputar en Tenerife a finales de enero de 2026.

Nueve victorias en doce partidos

En ese escenario apareció la figura de Ricardo Lemos, el técnico elegido para reflotar el barco blanquiazul. El resultado, nueve victorias en los últimos doce compromisos; por delante, un horizonte inmediato con una opción real de plantarse en la final por el título y, por qué no, «soñar». «Soñar» es la palabra que más repite el presidente David Martín cuando atiende, aún «todavía con el subidón», a la llamada de EL DÍA. Su equipo se medirá ahora al Heidelberg en la pelea por el billete hacia la final, en una eliminatoria que arranca el 11 de abril en el Pablos Abril.

«Hombre, ya que estamos aquí, por supuesto, no vamos a negar nada», responde cuando se le plantea si este Haris ya no se pone límites. «Vamos a seguir soñando y vamos a tratar de batir récord. Nunca un octavo había ganado el primero y nunca un octavo había conseguido colarse en la final, por lo tanto, yo creo que ese es el objetivo que nos hemos marcado ahora. Creo que la eliminatoria va a ser aún más dura y se va a definir por pequeños detalles», añade.

Dispara elogios hacia el propio Lemos –«una pieza clave, fundamental, una persona que sabe gestionar a jugadoras veteranas, pero que también sabe llevar la gente joven y que se ganó a las jugadoras desde el primer partido que hicieron»– y hacia la dirección deportiva, acertada en «encajar con el perfil idóneo para el momento idóneo».

Y si hay un ejemplo que resume la temporada del Haris, es el partido del otro día. El conjunto lagunero, contra todo pronóstico, levantó un 2-0 adverso ante el Avarca de Menorca para asaltar un Pavelló Municipal d’Esports hasta entonces inexpugnable (2-3). Desde dentro, Martín lo tiene claro y apunta directamente a la mentalidad de las jugadoras: «Normalmente el que remonta el cuarto set se suele llevar el tie-break y aún así salimos a hacer un tie-break casi impecable».

Europa como premio

Más allá del pase a semifinales, la victoria deja una doble alegría con la clasificación para competición continental. «Es algo que nos da mucha entidad, sobre todo a la hora de incorporar ciertas jugadoras, porque Haris siempre ha estado en el punto de mira de muchos clubes europeos para ficharlas. Y, más allá de eso, tener un representante tinerfeño que compita y nos represente no solo a nivel nacional, sino también en Europa -junto al Canarias y el Echeyde- es algo que a mí me hace sentir muy orgulloso. Pero, sobre todo, a nivel de presupuesto y de entidad, puede ser una inyección extra importante a la hora de consolidar la infraestructura», verbaliza el mandatario isleño.