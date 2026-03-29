El Tenerife C no puede con la pegada del líder

El líder Atlético Paso sumó un importante triunfo en su visita el Tenerife C, al que aleja de la lucha por el ascenso directo (0-3). El cuadro palmero se mostró superior desde el inicio con el balón en su poder y se llevó al descanso una ventaja de dos goles que amplió nada más arrancar el segundo tiempo. Tras ello, se hizo fuerte en defensa para no pasar apuros ante un filial que intentó reaccionar durante la segunda parte, sin poner en aprietos el marco de Roberto Gutiérrez.

El conjunto palmero se adueñó de la posesión y llevó el peso del partido desde el inicio, aunque sin concretar ocasiones durante el tramo inicial, salvo en una vaselina de Álvaro Iglesias que salió rozando el palo. Por su parte, el filial se limitó a defenderse y buscar sus opciones a través de transiciones rápidas al ataque, sin excesiva profundidad.

A la media hora, el dominio visitante tuvo su recompensa tras un centro raso de Matías Cedrez desde la derecha, que remató Samu Corral a la red en el borde del área chica. Poco después, Álvaro Iglesias amplió distancias en un mano a mano tras recibir un pase filtrado de Martínez.

Con 0-2, el Atlético Paso se mostró cómodo y tuvo opciones para hacer aún más grande su renta. Antes del descanso, Omar detuvo un mano a mano ante Iglesias, y en la continuación de la jugada, Ángel López sacó un zurdazo escorado a la izquierda que salió lamiendo la base del poste.

Rayco García movió ficha buscando cambiar la situación al inicio del segundo tiempo; sin embargo, a los cinco minutos de la reanudación, Samu Casáis recogió un pase filtrado al área, y escorado a la derecha sacó un tiro cruzado para hacer el 0-3. Pese a ello, el cuadro tinerfeño no bajó los brazos, aunque apenas logró superar a la zaga visitante, que no pasó apuros hasta el final.

Los palmeros enlazan nueve jornadas sin perder. El balance en este tramo es de 20 puntos de 27. No caen derrotados desde su visita al campo de fútbol de La Salud: 2-0 ante el Real Unión el 24 de enero.

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Esta racha ha afianzado a los verdinegros en el primer puesto de la clasificación. Con autoridad, van cumpliendo los pronósticos que los situaban como favoritos a lograr el ascenso a Segunda Federación por la vía directa. Lo siguiente para el Atlético Paso será un duelo vecinal frente a otro aspirante, el Mensajero. Será en el municipal el próximo fin de semana.