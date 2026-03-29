El Libby’s firma la épica y estará en las semifinales

Ejercicio de fe para sumar un triunfo coral, lleno de épica. El Libby’s La Laguna superó todos los pronósticos para dar la sorpresa en los cuartos de final de la Liga Iberdrola, remontando un 2-0 adverso a Avarca de Menorca para asaltar un fortín inexpugnable hasta la fecha: el Pavelló Municipal D’Esports (2-3). Victoria que da el pasaporte a la semifinal y, por extensión, asegura a las blanquiazules jugar competición europea en la campaña 26/27.

Entró el Libby’s con personalidad a la pista, aguantando el imponente ritmo de las anfitrionas a través de los ataques de Akamere, Cudworth y Fortuna (3-3). Las menorquinas dieron un impulso a sus prestaciones, con remates potentes bajo el liderazgo de Neves e Hiruela, que generaron daño en la recepción de las tinerfeñas. La distancia crecía y Ricardo Lemos pedía el primer tiempo muerto (12-7). La escuadra lagunera lograba romper el parcial negativo, hilvanando una buena serie de jugadas que fueron culminadas por Camino, Akamere, Pelland y Soto, además de un par de recepciones prodigiosas de Pizá para reducir diferencias (17-16). Lo peleó hasta el final el Haris, pero el Avarca se encomendó a la inspiración ofensiva de Marcella Amaral para el 25-22.

Buscó levantarse el Tenerife Libby’s La Laguna, que entró con buenas sensaciones en la segunda manga. Las tinerfeñas llegaron a ir en ventaja en dos ocasiones (3-4), pero el Avarca de Menorca demostró su poderío tanto en sus remates como en la recepción, frustrando los ataques de las blanquiazules, que obligó a Lemos a pedir tiempo (12-6). El parón permitió a Libby’s reorganizarse, con una pequeña reacción a través de los remates de Akamere y Fortuna (15-10). En esta ocasión, Llorens pedía el tiempo muerto para frenar la reacción de las blanquiazules, que derivó en una recta final favorable para el Avarca (23-14). El Haris sacó su orgullo para acercarse (23-18), pero las locales no desaprovecharon su renta para apuntarse el segundo asalto (25-19).

Pese a que el partido se había complicado sobremanera, el Libby’s no había dicho su última palabra. Las pupilas de Ricardo Lemos ofrecieron sus mejores prestaciones en el tercer acto (6-12). Las locales hicieron varios intentos para meterse en el set (19-22), pero no le tembló el pulso a un Libby’s que terminó por finiquitarlo a su favor (20-25). Empezó a creer el cuadro de Lemos en la remontada. Las tinerfeñas buscaban saques cortos para dificultar las recepciones de las menorquinas, mientras que Akamere y Fortuna se mostraban muy acertadas en el bloqueo (4-9), lo que forzaba el tiempo muerto de Llorens.

Templaza en el cuarto

Las tinerfeñas lograron poner su máxima en un +7 (10-17), pero lejos de ser definitiva, las menorquinas se encomendaron a los ataques de Amaral para el 17-19. Las tornas se habían intercambiado, con las anfitrionas reforzadas y las laguneras viendo peligrar una ventaja holgada. Con todo igualado (21-21), Akamere sacaba a paseo su superioridad en la red para rascar dos puntos en el bloqueo (21-23). Con emoción palpable, lo cerraba a favor en zona cuatro Cudworth (23-25), que ponía las tablas y forzaba el tie-break.

Con todo igualado, el potente servicio de Emily Zinger dio facilidades al Libby’s (3-6). El Avarca de Menorca trató de sobreponerse, a través de un tiempo muerto, pero las locales no lograron ponerse a menos de dos de diferencia pese a sus esfuerzos. Fortuna sacó petróleo en zona cuatro y Cudworth ejecutó con acierto sus ataques. La alegría final vendría con protagonismo para Pelland, que se sacaba un remate inapelable a la esquina en zona dos para confirmar la remontada (11-15).

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El sueño continúa. Superada esta primera ronda, la siguiente eliminatoria será en semifinales ante el Heidelberg Volskwagen.